صنایع هوافضای اسرائیل در گزارش مالی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از ثبت رکوردهای تازه در فروش، سود خالص و حجم سفارش‌ها خبر داد. این آمار تحت تاثیر افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاعی، به‌ویژه پس از درگیری با جمهوری اسلامی، بوده است.

بر اساس گزارش مالی صنایع هوافضای اسرائیل که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، فروش این شرکت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از مرز دو میلیارد دلار گذشت و سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت. همچنین حجم سفارش‌های ثبت‌شده این شرکت به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در تاریخ صنایع هوافضای اسرائیل توصیف شده و معادل حدود چهار سال و نیم فعالیت این شرکت است.

انتشار این گزارش مالی همزمان با تغییرات مدیریتی در این شرکت صورت گرفت. بوعاز لوی که تا پیش از این مدیرعامل صنایع هوافضای اسرائیل بود، هفته گذشته ریاست هیات‌مدیره این شرکت را برعهده گرفت. موشه لوی نیز تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، به عنوان مدیرعامل موقت منصوب شده است.

بوعاز لوی در گفت‌وگو با روزنامه معاریو گفت نتایج سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده اعتماد متحدان و مشتریان اسرائیل به این شرکت، چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری است. او تاکید کرد که سامانه‌های ساخت صنایع هوافضای اسرائیل هر روز برای دفاع از شهروندان این کشور در برابر طیفی از تهدیدها به کار گرفته می‌شوند.

لوی به‌طور مشخص به نقش سامانه‌های دفاعی این شرکت در «کارزار اخیر در برابر ایران» اشاره کرد و گفت سامانه پیکان، که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده، در این دوره اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.