جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس، روز چهارشنبه در لندن با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف روابط شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا را بررسی کردند. آنان تاکید کردند که امضای بیانیه مشترک پایان مذاکرات توافق تجارت آزاد میان شورای همکاری و بریتانیا، نشانه آغاز مرحلهای تازه و استوار در روابط دو طرف است.
البدیوی و کوپر همچنین درباره آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کردند و بر ضرورت افزایش تلاشهای بینالمللی و منطقهای برای تقویت امنیت و ثبات تاکید کردند.
صنایع هوافضای اسرائیل در گزارش مالی سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ از ثبت رکوردهای تازه در فروش، سود خالص و حجم سفارشها خبر داد. این آمار تحت تاثیر افزایش تقاضا برای سامانههای دفاعی، بهویژه پس از درگیری با جمهوری اسلامی، بوده است. فروش این شرکت از دو میلیارد دلار عبور کرده است.
بر اساس گزارش مالی صنایع هوافضای اسرائیل که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، فروش این شرکت در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ از مرز دو میلیارد دلار گذشت و سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت. همچنین حجم سفارشهای ثبتشده این شرکت به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در تاریخ صنایع هوافضای اسرائیل توصیف شده و معادل حدود چهار سال و نیم فعالیت این شرکت است.
انتشار این گزارش مالی همزمان با تغییرات مدیریتی در این شرکت صورت گرفت. بوعاز لوی که تا پیش از این مدیرعامل صنایع هوافضای اسرائیل بود، هفته گذشته ریاست هیاتمدیره این شرکت را برعهده گرفت. موشه لوی نیز تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، به عنوان مدیرعامل موقت منصوب شده است.
بوعاز لوی در گفتوگو با روزنامه معاریو گفت نتایج سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشاندهنده اعتماد متحدان و مشتریان اسرائیل به این شرکت، چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری است. او تاکید کرد که سامانههای ساخت صنایع هوافضای اسرائیل هر روز برای دفاع از شهروندان این کشور در برابر طیفی از تهدیدها به کار گرفته میشوند.
لوی بهطور مشخص به نقش سامانههای دفاعی این شرکت در «کارزار اخیر در برابر ایران» اشاره کرد و گفت سامانه پیکان، که برای مقابله با موشکهای بالستیک طراحی شده، در این دوره اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد جمهوری اسلامی در جریان آتشبس ششهفتهای بخشی از تولید پهپادهای خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، این موضوع نشانهای از آن است که تهران با سرعت در حال بازسازی بخشی از توانمندیهای نظامی خود است که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود.
چهار منبع به سیانان گفتند اطلاعات آمریکا نشان میدهد ارتش جمهوری اسلامی بسیار سریعتر از برآوردهای اولیه در حال بازسازی و احیای توان خود است. این بازسازی شامل جایگزینی سایتهای موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سامانههای تسلیحاتی کلیدی است که در جریان درگیری آسیب دیده یا نابود شدهاند.
به گفته منابع آگاه از این ارزیابیها، این روند به این معناست که در صورت ازسرگیری کارزار بمباران از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهران همچنان تهدیدی جدی برای متحدان منطقهای آمریکا خواهد بود.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت برخی برآوردهای اطلاعاتی نشان میدهد حکومت ایران ممکن است بتواند توان حمله پهپادی خود را ظرف شش ماه بهطور کامل بازسازی کند. او گفت: «ایرانیها از همه جدولهای زمانی جامعه اطلاعاتی آمریکا برای بازسازی توان خود جلو زدهاند.»
وزیر خارجه لهستان اعلام کرد کاردار اسرائیل را در اعتراض به بازداشت فعالان، از جمله شهروندان لهستانی، احضار کرده و خواستار آزادی فوری آنها و عذرخواهی شده است.
رادوسلاو سیکورسکی در شبکه ایکس نوشت: «لهستان رفتار نمایندگان مقامهای اسرائیلی با فعالان ناوگان جهانی صمود که از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند، از جمله شهروندان لهستانی را بهشدت محکوم میکند.»
این احضار پس از آن انجام شد که استرالیا و نیوزیلند نیز اعلام کردند سفیران اسرائیل را در اعتراض به نحوه برخورد اسرائیل با فعالان بازداشتشده ناوگان غزه احضار خواهند کرد.
انتشار گزارشهایی درباره احتمال ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای میزبان جام جهانی، موجی از واکنشها را میان ایرانیان و فعالان سیاسی ایجاد کرده است. در تازهترین اقدام، یک نهاد مدنی برای مقابله با این تصمیم احتمالی، در مراجع قضایی آمریکا شکایت ثبت کرده است.
اندیشکده «آوای آزادی» شکایتی را علیه فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا، در دادگاه فدرال حوزه مرکزی ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. هدف از این اقدام حقوقی این است که از ممانعت فیفا برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی جلوگیری کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نشریه اتلتیک در گزارشی نوشت فیفا تحت فشار و به درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قصد دارد مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای محل برگزاری مسابقات شود.
یکی از دغدغههای اصلی مقامهای جمهوری اسلامی، احتمال شکلگیری فضای اعتراضی و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در جریان این مسابقات است.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل به میدان برود؛ دو شهری که از کانونهای اصلی و پرجمعیت ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پیشبینی میشود همزمان با برگزاری این مسابقات، تجمعها و تظاهرات گستردهای علیه حکومت ایران در اطراف و داخل ورزشگاهها شکل بگیرد؛ موضوعی که تهران تلاش میکند با فشار بر فیفا و حذف نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید، از ابعاد آن بکاهد.
گیلا گاملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت جمهوری اسلامی بهجای تمرکز بر معیشت مردم، به تامین مالی گروههای تروریستی میپردازد.
او افزود حکومت ایران هر روز در حال تضعیف است و او میداند که «این حکومت شر در آخر از بین خواهد رفت».