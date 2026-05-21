واشینگتنپست: آمریکا در جنگ اخیر، بیش از نیمی از رهگیرهای سامانه تاد خود را مصرف کرده است
واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه و ارزیابیهای وزارت دفاع آمریکا گزارش داد ایالات متحده در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، بیش از نیمی از ذخایر موشکهای رهگیر سامانه تاد را مصرف کرده است.
بر اساس این گزارش، ناوهای آمریکایی مستقر در شرق مدیترانه نیز بیش از ۱۰۰ موشک اسام-۳ و اسام-۶ شلیک کردند.
در مقابل، اسرائیل کمتر از ۱۰۰ موشک رهگیر «پیکان» و حدود ۹۰ موشک «فلاخن داوود» به کار گرفت؛ بخشی از این رهگیرها نیز برای مقابله با حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در یمن و لبنان استفاده شدند.