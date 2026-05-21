العربیه: عراق اعلام کرد هیچ تماس اضطراری از دو کشتی بولیویایی دریافت نکرده است
سازمان بنادر عراق اعلام کرد هیچ تماس اضطراری از دو کشتی با پرچم بولیوی که ارتباط با آنها قطع شده بود، دریافت نشده است.
این در شرایطی است که در گزارشهای اولیه صرفا از قطع ارتباط این دو شناور خبر داده شده بود و وضعیت آنها نامشخص باقی مانده است.
بررسی پیشینه چنین مواردی نشان میدهد قطع ارتباط با کشتیها در دریا معمولا میتواند ناشی از نقص فنی در سامانههای مخابراتی، اختلال در سیستمهای موقعیتیاب یا شرایط جوی باشد و الزاماً به معنای وقوع حادثه یا صدور پیام اضطراری نیست. در موارد مشابه، نهادهای دریایی ابتدا وضعیت ارتباط و دادههای سامانههای ردیابی را بررسی و سپس در صورت لزوم، عملیات جستوجو و نجات را آغاز میکنند.