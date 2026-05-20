سنتکام: از آغاز محاصره دریایی ۹۰ کشتی مجبور به تغییر مسیر شدهاند
سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جنوب ایران، تا روز چهارشنبه نیروهای این کشور ۹۰ کشتی را تغییر مسیر دادهاند. سنتکام نوشت: «چهار کشتی نیز برای تضمین اجرای محاصره دریایی از کار انداخته شدهاند.»
سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جنوب ایران، تا روز چهارشنبه نیروهای این کشور ۹۰ کشتی را تغییر مسیر دادهاند. سنتکام نوشت: «چهار کشتی نیز برای تضمین اجرای محاصره دریایی از کار انداخته شدهاند.»
سنتکام همچنین با انتشار همچنین تصویری از یک بالگرد تهاجمی «ایاچ-۱ زد وایپر» متعلق به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا منتشر کرد و نوشت که در جریان عملیات این محاصره دریایی، این بالگرد در نزدیکی یک کشتی تجاری در حال عبور از آبهای منطقهای گشتزنی میکند.
بازارهای جهانی نفت همچنان امیدوارند بحران خلیج فارس بهزودی پایان یابد، اما تحلیلگران هشدار میدهند اختلالهای ناشی از «جنگ ایران»، بسته ماندن تنگه هرمز و آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی، ممکن است جهان را وارد مرحلهای از کمبود واقعی منابع و رکود اقتصادی کند.
فایننشالتایمز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت که پس از آغاز «جنگ ایران» و سپس محاصره دریایی، اکنون مرحله تازهای آغاز شده است: کمبود کالاهای حیاتی.
نفتکشهای حامل نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآوردههای پالایششده نفتی، هیدروژن و هلیوم، از حدود ۸۰ روز قبل دیگر به شکل گسترده از تنگه هرمز عبور نکردهاند. کشتیهایی که پیشتر منطقه را ترک کرده بودند، عمدتا به مقصد رسیدهاند، اما از این پس نبود محمولههایی که هرگز خارج نشدند، بهتدریج محسوس خواهد شد.
این گزارش تاکید کرد که تا امروز، کمبودها بیشتر «ذهنی» بودهاند، اما اکنون به کمبودهای واقعی تبدیل خواهند شد. وضعیتی که به گفته تحلیلگران، در نهایت یا با سهمیهبندی و یا با رکود اقتصادی، مدیریت میشود.
پیش از این، اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد.
همزمان، جیدی ونس، معاون او، گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچ یک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.
فایننشالتایمز با استناد به تحلیل نیک باتلر، مدیر پیشین راهبرد و سیاستگذاری شرکت «بیپی» که اکنون در «کینگز کالج لندن» است، نوشت مشکلات کنونی فقط ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست، بلکه حمله به زیرساختهای انرژی - عمدتا از سوی حکومت ایران - نیز خسارتهای سنگینی ایجاد کرده است.
بر اساس این تحلیل، دستکم هشت پالایشگاه مهم در خلیج فارس بهطور کامل یا جزیی از کار افتادهاند و تاسیسات گاز طبیعی مایع «راس لفان» قطر نیز آسیب دیده است.
هنوز مشخص نیست بازسازی این زیرساختها چه مدت زمان خواهد برد.
این گزارش تاکید کرد بحران کنونی فقط به نفت خام مربوط نیست و کمبودها بهطور ویژه بر برخی فرآوردههای خاص اثر خواهد گذاشت، زیرا پالایشگاهها برای فرآوری انواع مشخصی از نفت طراحی شدهاند.
پیش از بحران، کشورهای خلیج فارس روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه فرآورده پالایششده و ۱.۵ میلیون بشکه گاز مایع صادر میکردند و محصولاتی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما، بنزین و نفتا که مستقیما وارد زنجیره تامین اروپا و آسیا میشدند.
حذف این صادرات، جایگزینی ساده را ناممکن کرده است.
باتلر گفت مهمترین کمبودها اکنون در حوزه سوخت هواپیما و گازوئیل دیده میشود.
به نوشته فایننشالتایمز، بازارهای نفت ظاهرا بر این باورند که فشارهای اقتصادی در نهایت به آتشبس پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما نویسنده این تحلیل هشدار داد که هیچ تضمینی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.
ترامپ همچنان تاکید میکند تنها موضوع مهم برای او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
این گزارش پرسیده است آیا جمهوری اسلامی اصولا حاضر خواهد شد چنین توافقی را بپذیرد و چرا باید به اجرای تعهدات آمریکا اعتماد کند: «همچنین اگر ایران اکنون کنترل عبور و مرور در خلیج فارس را در دست گرفته، چرا باید به سادگی از این اهرم صرفنظر کند؟»
فایننشالتایمز در پایان هشدار داد بازارهای آتی نفت «گوی بلورین» نیستند و پیشبینیهایشان بارها اشتباه از آب درآمده است.
این گزارش تاکید کرد: «اگر بدترین سناریو رخ دهد، ممکن است قیمت نفت و کالاهای اساسی به شدت افزایش یابد و این وضعیت با رشد تورم، افزایش نرخ بهره و رکودی سنگین در اقتصاد جهانی همراه شود.»
فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، پیشتر هشدار داده بود جهان ممکن است وارد «بزرگترین بحران انرژی تاریخ» شود.
نویسنده فایننشالتایمز بر این باور است که اگر شرایط بهزودی تغییر نکند، این هشدار میتواند به واقعیت تبدیل شود.
پس از اعلام یک نماینده مجلس درباره سفر عباس عراقچی به نیویورک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت او به نشست ویژه وزیران خارجه شورای امنیت سازمان ملل در پنجم خردادماه درباره موضوعات مرتبط با «صلح و امنیت بینالمللی» دعوت شده است، اما حضور او هنوز قطعی نیست.
بقائی افزود با توجه به ریاست دورهای چین بر شورای امنیت سازمان ملل، این دعوت انجام شده است.
او گفت: «این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز پنجم خرداد پیشبینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.»
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، سهشنبه گفته بود عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار است سفری به نیویورک داشته باشد و با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند.
خضریان گفت: «امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسهای در نیویورک، یعنی در خاک دشمن، و کشورهای خلیج فارس نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند. چنین اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار میدهد.»
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نوشت: «شماری از دانشجویان بلوچ در حال تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاههای مختلف تهران، با دریافت ابلاغیههای جداگانه از ممنوعالخروج شدن خود خبر دادهاند.»
بر اساس این گزارش، این دانشجویان «پس از مراجعه و انجام استعلامهای اداری» در روزهای اخیر، از ممنوعالخروجی خود مطلع شدهاند.
این دانشجویان بلوچ به شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گفتند: «ابلاغیهای دریافت کردیم و پس از انجام استعلام متوجه شدیم که اجازه خروج از کشور را نداریم. همچنین این نگرانی وجود دارد که با محدودیتهایی در ادامه تحصیل نیز مواجه شویم.»