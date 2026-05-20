انتشار دوباره «محدوده کنترل» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز
حساب «نهاد مدیریت خلیج فارس» در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از نقشه تنگه هرمز منتشر کرد و بار دیگر تاکید کرد که منطقهای حد فاصل «کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» از سمت جنوب و «انتهای جزیره قشم در ایران و امالقیوین در امارات» در سمت غربی تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی است.
در این پست آمده است: «جمهورى اسلامى ايران محدوده نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.»
۱۴ اردیبهشت، ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار همین نقشه گزارش داد که نیروی دریایی سپاه یک «محدوده جدید کنترل» در تنگه هرمز اعلام کرده است.
خبرگزاریهای نزدیک به حکومت، از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در روزهای گذشته از آغاز به کار حساب «نهاد مدیریت خلیج فارس» در شبکه اجتماعی ایکس خبر دادند. بر اساس این گزارشها، این حساب را نهادی که بهتازگی با همین نام تاسیس شده است، اداره میکند.