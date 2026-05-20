دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره توافق محدود با جمهوری اسلامی، به‌ویژه درباره تنگه هرمز، گفت: «ما باید تنگه را باز کنیم. من بلافاصله آن را باز می‌کنم. ما یک فرصت به این موضوع می‌دهیم. عجله‌ای ندارم. نمی‌خواهم افراد زیادی کشته شوند؛ ترجیح می‌دهم تعداد کمی کشته شوند.»

ترامپ گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند و باید دید چه اتفاقی می‌افتد.

او با مقایسه جنگ‌های گذشته آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق گفت در آن جنگ‌ها صدها هزار نفر کشته شدند، اما در درگیری‌های اخیر، به گفته او، تنها ۱۳ نفر جان باخته‌اند و افزود: «ایران نابود شده است. چیزهای شگفت‌انگیزی خواهید دید.»

رییس‌جمهوری آمریکا درباره اقتصاد این کشور گفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حال انجام است و کارخانه‌های خودروسازی از کشورهای مختلف در حال انتقال به آمریکا هستند.

او در پاسخ به سوالی درباره وجود افراد مخالف در وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی گفت اگر چنین افرادی باشند، آن‌ها را پیدا کرده و کنار خواهند گذاشت و افزود کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره دیدار شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین گفت از قبل در جریان این دیدار بوده و آن را اتفاق مثبتی می‌داند. او افزود با هر دو رهبر رابطه خوبی دارد.