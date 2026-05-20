خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی نوشت پس از ارسال متن ۱۴ بندی تهران در سه روز پیش، آمریکا بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به جمهوری اسلامی داده است.

این رسانه وابسته به سپاه نوشت جمهوری اسلامی در حال بررسی متن دریافت‌شده است و هنوز پاسخی به آن نداده است.

به نوشته تسنیم، میانجی پاکستانی در تهران در تلاش است متن‌های دو طرف را به یکدیگر نزدیک کند و هنوز چیزی نهایی نشده است.