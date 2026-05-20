خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به توافق استقبال کرد.
او گفت تمدید مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند به بازگشت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند.
ترامپ پیشتر گفته بود عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از او خواستهاند حمله برنامهریزیشده آمریکا به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد تا زمان بیشتری برای مذاکرات فراهم شود.
وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی «فورا» به تلاشهای میانجیگرانه برای جلوگیری از تشدید تنش پاسخ دهد.
دونالد ترامپ تاکید کرد احتمال دارد آمریکا برای زدن ضربهای بزرگ، بار دیگر به جمهوریاسلامی حمله کند. سپاه پاسداران در واکنش گفت: «با رهبران کفر میجنگیم و جنگ را به فراتر از منطقه میکشانیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره توافق محدود با جمهوری اسلامی، بهویژه درباره تنگه هرمز، گفت: «ما باید تنگه را باز کنیم. من بلافاصله آن را باز میکنم. ما یک فرصت به این موضوع میدهیم. عجلهای ندارم. نمیخواهم افراد زیادی کشته شوند؛ ترجیح میدهم تعداد کمی کشته شوند.»
ترامپ گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند و باید دید چه اتفاقی میافتد.
او با مقایسه جنگهای گذشته آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق گفت در آن جنگها صدها هزار نفر کشته شدند، اما در درگیریهای اخیر، به گفته او، تنها ۱۳ نفر جان باختهاند و افزود: «ایران نابود شده است. چیزهای شگفتانگیزی خواهید دید.»
رییسجمهوری آمریکا درباره اقتصاد این کشور گفت سرمایهگذاریهای عظیمی در حال انجام است و کارخانههای خودروسازی از کشورهای مختلف در حال انتقال به آمریکا هستند.
او در پاسخ به سوالی درباره وجود افراد مخالف در وزارت دادگستری و افبیآی گفت اگر چنین افرادی باشند، آنها را پیدا کرده و کنار خواهند گذاشت و افزود کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره دیدار شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین گفت از قبل در جریان این دیدار بوده و آن را اتفاق مثبتی میداند. او افزود با هر دو رهبر رابطه خوبی دارد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پیامی صوتی گفت با وجود توقف حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی پس از آتشبس، «تحرکات آشکار و پنهان دشمن» نشان میدهد که همچنان اهداف نظامی خود را دنبال میکند و به دنبال «دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی» است.
قالیباف گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از فرصت آتشبس برای «بازسازی توان نظامی» استفاده کردهاند و «دشمن را از تعرض مجدد به جمهوری اسلامی پشیمان خواهند کرد.»
او همچنین گفت رییسجمهوری آمریکا میان دو گزینه «اولویت دادن به پایان جنگ» و پرداخت هزینههای آن، یا «شروع مجدد جنگ و ادامه محاصره دریایی» برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم، دچار تردید شده است.
قالیباف افزود آمریکا بهاشتباه تصور میکند میتواند با تداوم محاصره و فشار اقتصادی و تشدید فشار نظامی، جمهوری اسلامی را در میدان دیپلماسی به پذیرش «زیادهخواهیها» وادار کند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی، اعلام کرد امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ ساخت خط لوله جدیدی را که برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شده، پیش برده و این پروژه اکنون ۵۰ درصد تکمیل شده است.
به گفته الجابر، امارات متحده عربی اجرای این پروژه را برای بهرهبرداری تا سال ۲۰۲۷ تسریع کرده است.
دفتر رسانهای ابوظبی نیز هفته گذشته اعلام کرده بود این خط لوله قرار است ظرفیت صادرات نفت امارات از طریق بندر فجیره را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر کند.
الجابر گفت بخش زیادی از انرژی جهان همچنان از چند گلوگاه محدود عبور میکند و امارات به همین دلیل بیش از یک دهه پیش تصمیم گرفت در زیرساختهایی سرمایهگذاری کند که تنگه هرمز را دور میزنند.
سایت رویداد۲۴ گزارش داد یک مرد جوان مجرد از جنگزدگان ساکن هتل لاله تهران، در روزهای ابتدایی جنگ و در پی فشار شدید روانی ناشی از جنگ، آوارگی و بیخانمانی خودکشی کرده و جان باخته است.
بر اساس این گزارش، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، گفته بود وزارت بهداشت برای ارائه مشاورههای روانشناختی به آوارگان آمادگی کامل داشته، اما شهرداری تهران از ورود تیمهای متخصص این وزارتخانه جلوگیری کرده است.
در مقابل، محمد صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، این صحبتها را رد کرد و گفت پیشنهاد همکاری وزارت بهداشت «بسیار دیر» و پس از آتشبس ارائه شد؛ زمانی که به گفته او، شهرداری از قبل مقدمات خدماترسانی را فراهم کرده بود.
صاحب همچنین گفت این خودکشی پیش از استقرار کامل فرآیند خدمات مشاورهای و پروتکلهای حمایتی شهرداری رخ داده و جزئیات وضعیت روانی فرد جانباخته بهطور کامل ثبت نشده است.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)