خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی به‌منظور دستیابی به توافق استقبال کرد.

او گفت تمدید مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند به بازگشت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از او خواسته‌اند حمله برنامه‌ریزی‌شده آمریکا به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد تا زمان بیشتری برای مذاکرات فراهم شود.

وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی «فورا» به تلاش‌های میانجی‌گرانه برای جلوگیری از تشدید تنش پاسخ دهد.