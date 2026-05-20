دیدار وزیران کشور جمهوری اسلامی و پاکستان در تهران
اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در تهران دیدار و گفتوگو کردند.
تقوی طی ۱۰ روز اخیر، دو بار به تهران سفر کرده است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در تهران دیدار و گفتوگو کردند.
تقوی طی ۱۰ روز اخیر، دو بار به تهران سفر کرده است.
رسانههای حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران پس از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان، سه معترض بازداشتشده در این پرونده را به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر را از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه کرد. حکم اعدام این شش تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد.
هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
دادبان نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد در رای جدید دادگاه تاکید شده که امکان صدور حکم اعدام (قصاص) در این پرونده فراهم نیست.
بر اساس گزارش دادبان، دادگاه اعلام کرده هرچند متهمان در ضربوشتم آرمان علیوردی مشارکت داشتند، اما از آنجا که ادله قطعی درباره اینکه ضربه مرگبار دقیقا از سوی چه کسی وارد شده وجود ندارد، امکان صدور حکم اعدام (قصاص) فراهم نبوده است.
حکم اعدام قبلی این شش شهروند با رای اقلیتی دو مستشار دادگاه، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با آن مخالفت کرده بود.
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود شعبه ۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی همه متهمان پرونده را پذیرفته و تمامی احکام اعدام صادرشده را نقض کرده است.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و استناد دادگاه به این اعترافات و گزارش نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس گزارش دادبان، سه نفر از متهمان این پرونده، از جمله میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، همچنان در بخش دیگری از پرونده با اتهام «محاربه» روبهرو هستند و خطر صدور حکم اعدام علیه آنان در دادگاه انقلاب وجود دارد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که به گفته آنان، اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
در شرایطی که خاورمیانه در وضعیت شکننده «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد، دامنه این بیثباتی فراتر از مرزهای منطقه ارزیابی میشود.
توماس جونو، استاد دانشگاه اتاوا و کارشناس سیاست خارجی کانادا و خاورمیانه، در مصاحبه اختصاصی با ایراناینترنشنال هشدار داد: «نگرانی من در حال حاضر این است که سرکوب فراملی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ بدتر خواهد شد.»
وزارت امور خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت بررسی بخشی از پروندههای ویزای ایرانیان، بهویژه متقاضیان کار و دانشجویان، را از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل کرده است.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از احساس بلاتکلیفی، سرخوردگی و افسردگی در زندگی روزمره خود گفتند.
آنها وضعیت اقتصادی رو به وخامت را عامل اصلی افزایش ناامیدی و نگرانی درباره آینده عنوان کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی، از هدف قرار دادن «نفتکشهای متخلف» در تنگه هرمز خبر داد.
تسنیم در توضیح این ویدیو نوشت: «نفتکشهای متخلف و پنهانکار در دروازه تنگه هرمز شناسایی و تنبیه شدند.»
این رسانه حکومتی به زمان وقوع این حملات اشارهای نکرده است.