دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «ما باید پاسخ درست را دریافت کنیم.»
ترامپ گفت آمریکا در مذاکرات با «افراد منطقی» در ایران طرف است و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. او افزود اگر بتوان با چند روز صبر از جنگ جلوگیری کرد، این اقدام «ارزشمند» است.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پیشنهاد کاهش تحریمهای نفتی به جمهوری اسلامی در جریان گفتوگوهای صلح گفت چنین کاری انجام نداده و تا زمانی که توافقی امضا نشود، هیچگونه کاهش تحریمی اعمال نخواهد شد.
ترامپ تاکید کرد تنها پس از امضای توافق، امکان هرگونه کاهش تحریم وجود دارد. او همچنین گفت محاصره دریایی «کامل» بوده و هیچ کشتیای از آن عبور نکرده است. به گفته او، ۳۷ کشتی تلاش کردند عبور کنند، اما موفق نشدند.