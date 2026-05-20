وب‌سایت اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، در گفت‌وگویی «طولانی و دشوار» درباره مسیر مذاکرات با جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشتند.

به گفته یک منبع آمریکایی مطلع از این تماس، ترامپ به نتانیاهو گفت میانجی‌ها در حال تهیه یک «تفاهم اولیه» هستند تا آمریکا و جمهوری اسلامی آن را امضا کنند؛ توافقی که به‌طور رسمی به جنگ پایان دهد و یک دوره ۳۰ روزه مذاکره درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز آغاز کند.

دو منبع اسرائیلی به اکسیوس گفتند ترامپ و نتانیاهو درباره مسیر پیش‌رو اختلاف نظر داشتند. یک منبع آمریکایی نیز گفت نتانیاهو پس از این تماس به‌شدت نگران و آشفته بود.

به گفته این منبع، سفیر اسرائیل در واشینگتن نگرانی نتانیاهو را به قانون‌گذاران آمریکایی منتقل کرده، هرچند سخنگوی سفارت این موضوع را رد کرده و گفته است: «سفیر درباره گفت‌وگوهای خصوصی اظهارنظر نمی‌کند.»

اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت نتانیاهو قصد دارد در هفته‌های آینده برای دیدار با ترامپ به واشینگتن سفر کند. کاخ سفید و دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند.