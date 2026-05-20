اسرائیل هیوم: مقامهای اسرائیلی سقوط حکومت ایران را همچنان محتمل میدانند
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفت حکومت ایران هنوز «درک نکرده چه بر سر ایران آمده است». او افزود جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقبماندگی کشاند و اکنون خود ایران به کشوری عقبمانده تبدیل شده است.
اسرائیل هیوم نوشت در اورشلیم همچنان سقوط حکومت ایران سناریویی محتمل دانسته میشود و مقامهای اسرائیلی میگویند پس از پایان مرحله کنونی، احتمال ازسرگیری اعتراضها وجود دارد.
این روزنامه همچنین نوشت آسیب واردشده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها حاکی است در دو دور درگیری، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده است.