یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفت حکومت ایران هنوز «درک نکرده چه بر سر ایران آمده است». او افزود جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقب‌ماندگی کشاند و اکنون خود ایران به کشوری عقب‌مانده تبدیل شده است.

اسرائیل هیوم نوشت در اورشلیم همچنان سقوط حکومت ایران سناریویی محتمل دانسته می‌شود و مقام‌های اسرائیلی می‌گویند پس از پایان مرحله کنونی، احتمال ازسرگیری اعتراض‌ها وجود دارد.

این روزنامه همچنین نوشت آسیب واردشده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها حاکی است در دو دور درگیری، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده است.