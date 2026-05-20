گراهام: هر توافقی با جمهوری اسلامی باید جامع، واقعی و قابل اعتماد باشد
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در شبکه ایکس نوشت معتقد است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تضعیف حکومت جمهوری اسلامی به پایینترین سطح از سال ۱۳۵۷ عملکردی درخشان داشته است.
او افزود مانند بسیاری دیگر امیدوار است راهحلی دیپلماتیک برای درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شود، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان دهد تهران دیگر بزرگترین حامی دولتی «تروریسم» نیست.
به گفته او، این توافق باید واقعی و مذاکرات نیز قابل اعتماد باشد و از تلاشهای منطقهای در این زمینه قدردانی کرد.