​این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات جمهوری اسلامی، احتمال شکل‌گیری فضا و سر دادن شعارهای اعتراضی و ضدحکومتی در جریان این مسابقات است. بر اساس برنامه بازی‌ها، تیم ملی ایران قرار است در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل به میدان برود؛ شهرهایی که از کانون‌های اصلی و مهم ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

پیش‌بینی کارشناسان و ناظران حاکی از آن است که هم‌زمان با برگزاری این مسابقات، تجمعات و تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت ایران در اطراف و درون ورزشگاه‌ها شکل خواهد گرفت.

​علوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تعهدات مالی باشگاه‌ها به بازیکنان خارجی پرداخت و گفت: «در حال پیگیری هستیم که باشگاه‌ها از تاریخ ۹ اسفند به بعد درپی شرایط اضطراری به خارجی‌هایشان حقوق ندهند؛ مدیرعامل پرسپولیس هم پیگیر همین موضوع بود.»

​سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین با اعلام جزئیات برنامه‌های تیم ملی از اردوی ترکیه تا لس‌انجلس افزود: «تیم ملی ۲ خرداد در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی بازی خواهد داشت. سپس ۸ خرداد با گامبیا بازی می‌کنیم و ۱۴ خرداد هم با یک تیم ملی مطرح آفریقایی با رنکینگ خوب دیدار دوستانه خواهیم داشت. تیم ملی ۱۵ خرداد به آمریکا اعزام می‌شود و ۱۹ خرداد در آریزونا با پورتوریکو بازی تدارکاتی انجام می‌دهیم.»

​او همچنین گفت: «تلاش می‌کنیم از ترکیه با پرواز ایرانی به آمریکا برویم. ۲۲ خرداد هم به لس‌انجلس می‌رویم تا در ۲۶ خرداد اولین بازی خود را در جام جهانی مقابل نیوزیلند انجام دهیم.»

​اعلام این برنامه در حالی است که هنوز ویزای آمریکای بازیکنان تیم ملی صادر نشده و بحران ویزا به مشکل اصلی کادر فنی تبدیل شده است؛ چرا که امیر قلعه‌نویی نمی‌داند کدام بازیکنان ویزا خواهند گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.