شهادت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دادگاه کیفری او دوشنبه ۲۸ اردیبهشت لغو شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکیل او با ارائه درخواستی به دادگاه منطقهای اورشلیم اعلام کرد نخستوزیر باید در طول روز در مجموعهای از نشستهای امنیتی و دیپلماتیک شرکت کند.
وکیل نتانیاهو به دادگاه اعلام کرد برنامه کاری نخستوزیر با این نشستها «تا ساعات پایانی شب» کاملا پر است. او همچنین نسخهای محرمانه از برنامه روزانه نتانیاهو را به دادگاه ارائه کرد.
با وجود لغو جلسه امروز، رسیدگی به این پرونده همچنان برای صبح سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برنامهریزی شده است.