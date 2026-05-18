اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها از قصد امارات متحده عربی برای حمله به جمهوری اسلامی و سفر مقام‌های اسرائیلی به این کشور گفت: «ما قرار نیست با گزارش‌ها این واقعیت را از یاد ببریم که تهدید اصلی کدام طرف است.»

او اضافه کرد: «ما با هیچ کشور منطقه دشمنی نداریم و با همه همسایه هستیم. همه را به مراقبت به دسیسه‌های طرف‌های خارجی برای ایجاد تفرقه دعوت می‌کنیم.»

بقایی گفت رفت‌وآمد مقام‌های اسرائیلی به منطقه از دید جمهوری اسلامی «مخفی نبوده» و این رفت‌وآمدها، اسرائیل را برای ادامه «جنایات» در منطقه جری‌تر کرده است.

او افزود حکومت ایران از کشورهای منطقه «بسیار گله‌مند» و «مطالبه‌مند» است و برقراری امنیت را منوط به «ایجاد اعتماد بین کشورهای منطقه و تلاش برای سازوکار امنیتی درون‌زا» می‌داند.

بقایی ادامه داد: «کشورهای منطقه باید از اتفاقات اخیر درس بگیرند. دیدند که حضور آمریکا امنیت‌آور نیست و باعث ناامنی برای همه می‌شود و توسعه و رفاه را در معرض مخاطره قرار می‌دهد.»