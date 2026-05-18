نتبلاکس دوشنبه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد هشتادمین روز از قطع اینترنت در ایران است و مدت این اختلال به ۱۸۹۶ ساعت رسیده است.
بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت، محتوای حامی حکومت شبکههای اجتماعی را پر کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد برخی از ایرانیانی که برای دریافت اینترنت «پرو» یا دسترسی سیمکارت سفید اقدام کردهاند، میگویند از آنها خواسته میشود سهمیهای از پستهای پروپاگاندا روزانه منتشر کنند.
نتبلاکس افزود این فعالیتها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت میشود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره گزارشها از قصد امارات متحده عربی برای حمله به جمهوری اسلامی و سفر مقامهای اسرائیلی به این کشور گفت: «ما قرار نیست با گزارشها این واقعیت را از یاد ببریم که تهدید اصلی کدام طرف است.»
او اضافه کرد: «ما با هیچ کشور منطقه دشمنی نداریم و با همه همسایه هستیم. همه را به مراقبت به دسیسههای طرفهای خارجی برای ایجاد تفرقه دعوت میکنیم.»
بقایی گفت رفتوآمد مقامهای اسرائیلی به منطقه از دید جمهوری اسلامی «مخفی نبوده» و این رفتوآمدها، اسرائیل را برای ادامه «جنایات» در منطقه جریتر کرده است.
او افزود حکومت ایران از کشورهای منطقه «بسیار گلهمند» و «مطالبهمند» است و برقراری امنیت را منوط به «ایجاد اعتماد بین کشورهای منطقه و تلاش برای سازوکار امنیتی درونزا» میداند.
بقایی ادامه داد: «کشورهای منطقه باید از اتفاقات اخیر درس بگیرند. دیدند که حضور آمریکا امنیتآور نیست و باعث ناامنی برای همه میشود و توسعه و رفاه را در معرض مخاطره قرار میدهد.»
کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد در ۲۴ ساعت گذشته دهها هواپیمای باری خالی از اسرائیل برخاستند، در پایگاههای آمریکایی در آلمان فرود آمدند، مهمات بارگیری کردند و سپس به اسرائیل بازگشتند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در روزهای اخیر در سطح بالایی از آمادهباش قرار داشته و تاریخی را برای آمادگی تعیین کرده است.
کانال ۱۳ جزئیات بیشتری درباره نوع مهمات یا هدف از این جابهجایی منتشر نکرده است.
ناوشکن هدایتشونده یواساس هاوارد که تحت فرمان اسکادران ناوشکن ۱۵ و ناوگان هفتم آمریکا فعالیت میکند، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت پس از شرکت در هشتادوهفتمین جشنواره سالانه «کشتیهای سیاه» بندر شیمودا در ژاپن را ترک کرد.
این ناو در جریان بازدید بندری خود در برنامههای فرهنگی، دیدار با مقامهای محلی و فعالیتهای مشترک با شهروندان شیمودا شرکت داشت. جشنواره «کشتیهای سیاه» به مناسبت ورود کومودور متیو پری، افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا، به ژاپن در سال ۱۸۵۴ و آغاز روابط دیپلماتیک میان آمریکا و ژاپن برگزار میشود.
یواساس هاوارد بهعنوان بخشی از ناوگان هفتم آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام فعالیت میکند و حوزه ماموریت آن شامل اقیانوس آرام غربی، دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و آبهای اطراف ژاپن است.
در گزارش منتشرشده اشارهای به مقصد بعدی این ناو یا ماموریت آتی آن نشده است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد پس از جنگ اخیر، آمار بیکاری در کشور بهصورت فزایندهای رشد یافته و پیشبینی میشود بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست بدهند.
او با اشاره به شرایط بحرانی بازار کار پیشنهاد کرد دولت مشابه دوران کرونا، حمایت مالی مستقیمی برای کارگران در نظر بگیرد و مبالغی به حساب آنان واریز کند تا امکان حفظ همکاری میان کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
بابایی کارنامی افزود برای اجرای این طرح، لازم است هرچه سریعتر بخشنامههای لازم به استانها ابلاغ شود، زیرا کارگران و کارفرمایان در انتظار تصمیم فوری دولت هستند.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، تشدید بحران معیشت و هزینههای ناشی از قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از سبزوار پیام میدم. شرایط زندگی در ایران خیلی سخته. من ناخنکار هستم. بهخاطر قطعی اینترنت درآمدم مثل قبل نیست. الان هم با کانفیگ یک میلیون تومنی وصل شدم.»
- «من فیلترشکن میفروختم گیگی ۵۰۰ تومن. الان دیگه مشتریهام توانایی ندارن خرید کنن، با اینکه قیمت رو آوردم روی ۱۵۰ هزار تومن. مردم دارن مدام فقیرتر میشن.»
- «شرایط زندگی خیلی سخت شده. یک دونه سس مایونز ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان. واقعا مردم ایران دارن شرایط سختی رو میگذرونن.»
- «من یک دانشآموز کلاس هشتمی هستم. این چهجور مملکتی هست که کانفیگ گیگی ۴۰۰ تومن باشه و بیشتر پول توجیبی صرف خرید کانفیگ میشه.»