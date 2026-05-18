بقایی: اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق حقوق بینالملل است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری گفت: «تقلیل موضوع ساز و کار جدید برای اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی، انحراف از اصل موضوع است.»
او اضافه کرد: «طبیعی است که هر کشور ساحلی تنگه بهخاطر خدماتی که ارائه میدهد، هزینههایی را دریافت کند. اما اصل موضوع اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران است.»
بقایی ادامه داد: «قاعدتا این امر هزینههایی را به همراه خواهد داشت که در سطح بینالمللی پذیرفته شده است.»
او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق «حقوق بینالملل و قوانین داخلی ایران» دانست و افزود: «با عمان برای تدوین سازوکار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم.»