ناوشکن هدایتشونده یواساس هاوارد که تحت فرمان اسکادران ناوشکن ۱۵ و ناوگان هفتم آمریکا فعالیت میکند، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت پس از شرکت در هشتادوهفتمین جشنواره سالانه «کشتیهای سیاه» بندر شیمودا در ژاپن را ترک کرد.
این ناو در جریان بازدید بندری خود در برنامههای فرهنگی، دیدار با مقامهای محلی و فعالیتهای مشترک با شهروندان شیمودا شرکت داشت. جشنواره «کشتیهای سیاه» به مناسبت ورود کومودور متیو پری، افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا، به ژاپن در سال ۱۸۵۴ و آغاز روابط دیپلماتیک میان آمریکا و ژاپن برگزار میشود.
یواساس هاوارد بهعنوان بخشی از ناوگان هفتم آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام فعالیت میکند و حوزه ماموریت آن شامل اقیانوس آرام غربی، دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و آبهای اطراف ژاپن است.
در گزارش منتشرشده اشارهای به مقصد بعدی این ناو یا ماموریت آتی آن نشده است.
