علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد پس از جنگ اخیر، آمار بیکاری در کشور به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافته و پیش‌بینی می‌شود بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست بدهند.

او با اشاره به شرایط بحرانی بازار کار پیشنهاد کرد دولت مشابه دوران کرونا، حمایت مالی مستقیمی برای کارگران در نظر بگیرد و مبالغی به حساب آنان واریز کند تا امکان حفظ همکاری میان کارگران و کارفرمایان فراهم شود.

بابایی کارنامی افزود برای اجرای این طرح، لازم است هرچه سریع‌تر بخشنامه‌های لازم به استان‌ها ابلاغ شود، زیرا کارگران و کارفرمایان در انتظار تصمیم فوری دولت هستند.