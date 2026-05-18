کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد در ۲۴ ساعت گذشته دهها هواپیمای باری خالی از اسرائیل برخاستند، در پایگاههای آمریکایی در آلمان فرود آمدند، مهمات بارگیری کردند و سپس به اسرائیل بازگشتند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در روزهای اخیر در سطح بالایی از آمادهباش قرار داشته و تاریخی را برای آمادگی تعیین کرده است.
کانال ۱۳ جزئیات بیشتری درباره نوع مهمات یا هدف از این جابهجایی منتشر نکرده است.
ناوشکن هدایتشونده یواساس هاوارد که تحت فرمان اسکادران ناوشکن ۱۵ و ناوگان هفتم آمریکا فعالیت میکند، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت پس از شرکت در هشتادوهفتمین جشنواره سالانه «کشتیهای سیاه» بندر شیمودا در ژاپن را ترک کرد.
این ناو در جریان بازدید بندری خود در برنامههای فرهنگی، دیدار با مقامهای محلی و فعالیتهای مشترک با شهروندان شیمودا شرکت داشت. جشنواره «کشتیهای سیاه» به مناسبت ورود کومودور متیو پری، افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا، به ژاپن در سال ۱۸۵۴ و آغاز روابط دیپلماتیک میان آمریکا و ژاپن برگزار میشود.
یواساس هاوارد بهعنوان بخشی از ناوگان هفتم آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام فعالیت میکند و حوزه ماموریت آن شامل اقیانوس آرام غربی، دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و آبهای اطراف ژاپن است.
در گزارش منتشرشده اشارهای به مقصد بعدی این ناو یا ماموریت آتی آن نشده است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد پس از جنگ اخیر، آمار بیکاری در کشور بهصورت فزایندهای رشد یافته و پیشبینی میشود بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست بدهند.
او با اشاره به شرایط بحرانی بازار کار پیشنهاد کرد دولت مشابه دوران کرونا، حمایت مالی مستقیمی برای کارگران در نظر بگیرد و مبالغی به حساب آنان واریز کند تا امکان حفظ همکاری میان کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
بابایی کارنامی افزود برای اجرای این طرح، لازم است هرچه سریعتر بخشنامههای لازم به استانها ابلاغ شود، زیرا کارگران و کارفرمایان در انتظار تصمیم فوری دولت هستند.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، تشدید بحران معیشت و هزینههای ناشی از قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از سبزوار پیام میدم. شرایط زندگی در ایران خیلی سخته. من ناخنکار هستم. بهخاطر قطعی اینترنت درآمدم مثل قبل نیست. الان هم با کانفیگ یک میلیون تومنی وصل شدم.»
- «من فیلترشکن میفروختم گیگی ۵۰۰ تومن. الان دیگه مشتریهام توانایی ندارن خرید کنن، با اینکه قیمت رو آوردم روی ۱۵۰ هزار تومن. مردم دارن مدام فقیرتر میشن.»
- «شرایط زندگی خیلی سخت شده. یک دونه سس مایونز ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان. واقعا مردم ایران دارن شرایط سختی رو میگذرونن.»
- «من یک دانشآموز کلاس هشتمی هستم. این چهجور مملکتی هست که کانفیگ گیگی ۴۰۰ تومن باشه و بیشتر پول توجیبی صرف خرید کانفیگ میشه.»
تیم ملی فوتبال برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین اخذ ویزای آمریکا راهی ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند. یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو سه روز آینده اعلام خواهیم کرد. یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهیم داشت.»
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
وزارت خارجه پاکستان حمله پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی را بهشدت محکوم و بر همبستگی کامل خود با مردم و دولت این کشور تاکید کرد. اسلامآباد اعلام کرد هدف قرار دادن تاسیسات هستهای نقض جدی حقوق بینالملل است.
در بیانیه دولت پاکستان آمده است هرگونه هدف قرار دادن عمدی تاسیسات هستهای، نقض حقوق بینالملل از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی، منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین ایمنی و امنیت هستهای مندرج در اساسنامه و قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شمار میرود.
پاکستان هشدار داد چنین اقداماتی میتواند پیامدهایی فاجعهبار و جبرانناپذیر برای جان انسانها، محیط زیست و صلح و امنیت منطقهای و جهانی به همراه داشته باشد.
دولت پاکستان از همه طرفها خواست نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی پایبند بمانند و از هر اقدامی که به تشدید تنشها منجر شود، خودداری کنند.
در پایان تاکید شده است گفتوگو و دیپلماسی در چارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد، تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار، ثبات و کاهش تنش در منطقه است.