حمایت یک نماینده مجلس از اعدام معترضان: برخورد با همکاران دشمن باعث شادی امت حزبالله است
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در «اجرای قاطع احکام جاسوسها و اغتشاشاگران دیماه و توقیف اموال همکاران دشمن به نفع ملت» تمجید کرد.
او «برخورد و توقیف اموال همکاران دشمن» را باعث «شادی دل امت حزبالله» دانست و گفت: «ضروری است با کسانی که با دشمن چه در قالب ارائه اطلاعات یا ایجاد جوسازی روانی توسط چهرهها همکاری میکنند، برخورد قاطع انجام شود.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «انتظار میرود در شرایط جنگ، سرعت اقدامات بیشتر شود و نگاه جامعی در حوزه کسانی که به دشمن کمک میکنند، داشته باشیم... باید هر کس در هر لباس و هر فضایی اگر ذرهای با دشمن همکاری میکند، هزینه آن را بپردازد.»