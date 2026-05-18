محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد به‌زودی با رای نمایندگان مجلس، پاداش قابل‌ توجهی برای کسی که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را «به درک واصل کند»، در نظر گرفته خواهد شد.

او گفت تهدید مجدد مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از زبان برخی مقام‌های دشمن شنیده شده است.

نبویان افزود مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی و سران کشورهای منطقه بدانند، «این‌ بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را به‌همراه کاخ‌هایشان نابود خواهیم کرد».