پیش‌تر فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود مهلت معرفی نمایندگان ایران در آسیا را تا شهریور ۱۴۰۵ تمدید کند که رد شد.

به نوشته تسنیم، هیئت رئیسه سازمان لیگ و سپس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمایندگان را انتخاب، تایید و به‌صورت رسمی اعلام می‌کنند: «براساس تصمیمی که مسئولان تا این لحظه گرفته‌اند، استقلال و تراکتور،‌تیم‌های اول و دوم جدول فعلی تا پایان هفته بیست‌و‌دومی به لیگ نخبگان و سپاهان، تیم سوم به لیگ ۲ قهرمانان آسیا می‌روند.»

پیش از این تیم‌های نیمه بالایی جدول و به طور مشخص پرسپولیس، چادرملو و گل‌گهر با این تصمیم مخالفت کرده‌اند.

تسنیم همچنین خبر داده که درصورت انتخاب نمایندگان ایران، ممکن است برنامه برگزاری لیگ پس از جام جهانی هم تغییر کند و «فصل بیست‌و‌پنجم لیگ برتر در همین حالت و بدون معرفی تیم قهرمان پایان یابد و فقط تیم‌های اول تا سوم راهی مسابقات باشگاهی آسیا شوند.»

این رسانه نوشته: «سازمان لیگ معتقد است با معرفی نمایندگان ایران به آسیا، سایر تیم‌ها انگیزه خاصی برای ادامه لیگ نخواهند داشت، ضمن اینکه بار مالی روی دوش تیم‌ها می‌گذارد و البته تقویم مسابقات در فصل آینده نیز تغییر خواهد کرد و فشردگی مسابقات بالا می‌رود.»