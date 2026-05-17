دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چند تصویر مرتبط با جنگ ایران و هشدار به جمهوری اسلامی را در تروث‌سوشال منتشر یا بازنشر کرد.

او در یک پست، تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد که در پس‌زمینه آن، نقشه خاورمیانه به مرکزیت ایران قرار دارد. در این نقشه از طرف همه کشورهای همسایه، فلش‌هایی به سمت ایران کشیده شده است.

ترامپ همچنین نموداری را بازنشر کرد که مدت‌زمان جنگ‌های مختلف آمریکا را نمایش می‌دهد. در این نمودار، جنگ کنونی ایران با شش هفته به عنوان کوتاه‌مدت‌ترین و جنگ افغانستان با ۵۴۳ هفته به عنوان طولانی‌ترین جنگ نمایش داده شده‌اند.

او چند تصویر و انیمیشن را نیز بازنشر کرد که ناوها و جنگنده‌های آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.

ترامپ همچنین دو تصویر را بازنشر کرد که در یکی، ناوگان کشتی‌های نظامی جمهوری اسلامی در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما در حال حرکت روی آب دیده می‌شد و در دیگری، همان ناوگان در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در حال غرق شدن به تصویر درآمده است.