روزنامه کیهان: احتمال وقوع جنگ «در زمانی نه چندان دور» وجود دارد
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، نوشت: «احتمال بروز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در زمانی نه چندان دور وجود دارد. باقی ماندن شرایطی که وقوع دو جنگ قبلی را در پی داشت، احتمال شکلگیری جنگ جدید را توجیه میکند.»
کیهان افزود ازسرگیری حملات برای «دشمنان» جمهوری اسلامی «پرهزینه و دشوار» خواهد بود و «شکاف عمیق در کنگره و جامعه آمریکا نشان میدهد ایجاد وحدت عملیاتی میان آمریکا و متحدانش آسان نیست».
در ادامه مطلب این رسانه حکومتی آمده است: «اگر جنگ دوباره آغاز شود به یک جنگ فرسایشی تبدیل میشود و در چنین شرایطی ایران دست برتر خواهد داشت... وحدت عملیاتی جبهه مقاومت قابل تکرار خواهد بود.»