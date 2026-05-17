مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت مسیر «اقتدار» و «ایستادگی» در برابر فشارهای خارجی از «مدیریت صحیح منابع، صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری» می‌گذرد.

او اضافه کرد: «مساجد به‌واسطه برخورداری از سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و نقش تاریخی خود در ساماندهی امور اجتماعی، می‌توانند محور اصلی ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اصلاح سبک زندگی در کشور باشند.»

پزشکیان ادامه داد: «باید با مردم با صداقت سخن گفت و واقعیت‌های پیش‌‌رو و تبعات ناشی از فشارهای خارجی را به‌درستی تبیین کرد. نمی‌توان شرایط کشور را عادی جلوه داد.»

رییس دولت جمهوری اسلامی افزود: «کشور درگیر یک جنگ ترکیبی و اقتصادی است و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم، به‌ویژه در کاهش مصارف زائد است.»