واینت: مقامهای اسرائیل احتمال آغاز درگیریها در روزهای آینده را «۵۰-۵۰» ارزیابی میکنند
پایگاه خبری واینت گزارش داد با وجود ضربالاجلها و تهدیدهای فزاینده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، او هنوز تصمیم نهایی خود را در خصوص ازسرگیری کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ نکرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی اسرائیل احتمال آغاز مجدد درگیریها در روزهای آینده را «۵۰-۵۰» ارزیابی میکنند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل و موساد در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و رایزنیهای فشردهای میان ایالات متحده و اسرائیل برای سناریوهای مختلف نظامی در جریان است.