خبرنگار فاکس نیوز جمعه ۲۵ اردیبهشت گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رییس‌جمهوری ایالات متحده به پکن وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند.

این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند.

نیویورک‌پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها، نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست پکن با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند.

ترامپ شامگاه ۲۳ اردیبهشت به وقت پکن، در میان استقبال گارد احترام و جوانانی که پرچم‌های آمریکا و چین را تکان می‌دادند، وارد این شهر شد .

فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رییس‌جمهوری چین از «معبد بهشت» در پکن رخ داد. جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت‌شده شدند.

خبرنگاران همراه هیات آمریکایی گفتند این اقدام به مشاجره‌ای شدید و حدود نیم‌ساعته میان مقام‌های امنیتی دو کشور منجر شد و ورود خبرنگاران و برخی اعضای هیات آمریکایی را به تاخیر انداخت.

دنی کمپ، خبرنگار خبرگزاری فرانسه که همراه هیات آمریکایی در محل حضور داشت، نوشت مشاجره میان مقام‌های آمریکایی و چینی رفته‌رفته شدیدتر می‌شد و نیروهای چینی حاضر نبودند به مامور سرویس مخفی اجازه ورود همراه با سلاحش را بدهند.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های چینی همچنین در چندین مقطع تلاش کردند مانع خروج خبرنگاران آمریکایی از محل‌های تعیین‌شده و پیوستن آن‌ها به کاروان خودروهای ریاست‌جمهوری شوند.

نیویورک‌پست گزارش داد یکی از شدیدترین صحنه‌ها زمانی رخ داد که گروهی از خبرنگاران چینی برای ورود به محل نشست دوجانبه ترامپ و شی به‌سرعت وارد سالن شدند و یکی از اعضای تیم مقدماتی کاخ سفید را به زمین انداختند.

به گفته رسانه‌ها این کارمند دولت آمریکا «دچار کبودی و شوک» شد اما آسیب جدی ندید.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی پس از این اتفاق به‌شدت به رفتار خبرنگاران و مسئولان چینی اعتراض کردند و آن را «تهاجمی» خواندند.

به گزارش رسانه‌های ایالات متحده، در مقطعی پس از بازدید ترامپ و شی از معبد بهشت، خبرنگاران آمریکایی به اتاقی منتقل شدند و اجازه پیدا نکردند به‌سرعت به کاروان ریاست‌جمهوری ملحق شوند.

این موضوع به مشاجره لفظی شدید میان اعضای هیات آمریکایی و مقام‌های چینی انجامید.

نیویورک‌پست نوشت یکی از مقام‌های کاخ سفید در اعتراض به رفتار نیروهای چینی گفت دولت آمریکا هرگز در سفر مقام‌های چینی به واشینگتن چنین برخوردی با خبرنگاران آن‌ها نخواهد داشت.

در ادامه، زمانی که ترامپ در خودروهای کاروان منتظر خبرنگاران بود، یکی از کارکنان کاخ سفید خطاب به نیروهای آمریکایی گفت: «ما داریم می‌رویم.»

پس از آن خبرنگاران و کارکنان آمریکایی از میان موانع امنیتی عبور کردند و به سمت کاروان دویدند؛ در حالی که گروهی از مقام‌های چینی تلاش می‌کردند مسیر آن‌ها را سد کنند.

وب‌سایت استرالیایی نیوز دات کام نیز گزارش داد در بخشی از نشست، صدای فردی آمریکایی در میکروفن باز شنیده شد که فریاد می‌زد «حرکت کنید، حرکت کنید». او سپس با الفاظ رکیک از افراد حاضر خواست محل را ترک کنند.

این رسانه نوشت مشخص نیست گوینده این جملات چه کسی بوده، اما فضای پشت صحنه نشست «آشفته و پرتنش» توصیف شده است.

رسانه‌ها همچنین گزارش دادند تدابیر امنیتی کم‌سابقه‌ای در پکن برقرار شده بود؛ از جمله بسته شدن برخی خیابان‌ها و پارک‌ها، استقرار گسترده نیروهای مسلح و اعمال کنترل شدید بر هتل محل اقامت ترامپ و خبرنگاران همراه او.

در همین حال، برخی رسانه‌ها نوشتند به مقام‌های دولت آمریکا، کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران توصیه شده بود در طول سفر از تلفن‌های موقت و ایمیل‌های موقت استفاده کنند. اقدامی که علت آن به نگرانی‌های امنیت سایبری و نظارت الکترونیکی در چین نسبت داده شده است.

این تنش‌ها یادآور سفر ترامپ به چین در سال ۱۳۹۶ بود؛ زمانی که گزارش‌هایی درباره تنش میان سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی چین بر سر ورود افسر حامل «کیف هسته‌ای» منتشر شد؛ هرچند سرویس مخفی آمریکا بعدا بخشی از گزارش‌ها درباره درگیری فیزیکی را رد کرد.