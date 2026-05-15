نیویورکتایمز گزارش داد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حمله هوایی به میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را تایید کرده است.
او به سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند ۱۷۵ نفر در آن کشته شدهاند، ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد.
این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیرنظامیان است که در کارزار بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ حمله هوایی از آن اطلاع دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، کوپر گفت حمله به این مدرسه همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است.