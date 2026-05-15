دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هستهای جمهوری اسلامی موافق است اما تاکید کرد که این تعهد باید «واقعی» باشد و صرفا توقف تولید یا محدودیت موقت را کافی ندانست.
ترامپ جمعه پس از ترک پکن و در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا، ایر فورس وان، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی گفت: «به آن نگاه کردم و اگر جمله اولش را دوست نداشته باشم، آن را کنار میگذارم.»
او در ادامه گفت: «آنها کاملا پذیرفتهاند که نباید سلاح هستهای داشته باشند و اگر هر نوع برنامه هستهای داشته باشند، ادامه متن را نمیخوانم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره محدودیت زمانی گفت باید «یک ۲۰ سال واقعی» باشد و نه وضعیتی که به گفته او تنها به پایان یافتن تقریبی سوخت یا توقف تولید منجر شود.
او افزود: «باید همه چیز را به دست بیاوریم.»
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن به لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت کشته شدن تعداد زیادی از معترضان «بیگناه» در جریان اعتراضات دیماه و همچنین کشته شدن غیرنظامیان در جنگ دردناک بود.
او افزود مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی گفت کشته شدن هر انسانی جنایت است؛ چه در جنگ، چه با اعدام و چه در اعتراضات.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی الاسایجی گزارش داد یک شناور پشتیبانی متعلق به شرکت مالزیایی وانتریس انرژی که پیشتر با نام ساپورا انرژی شناخته میشد، جمعه از تنگه هرمز عبور کرد.
بر اساس این گزارش، شناور «ساپورا ۱۲۰۰» چهارمین کشتی مرتبط با مالزی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی از این آبراه عبور کرده است.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند این شناور در میان هفت کشتیای بوده که دولت مالزی برای عبور آنها از تنگه هرمز از جمهوری اسلامی درخواست مجوز کرده بود؛ تنگهای که از زمان آغاز درگیریها در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عمدتا بسته بوده و عرضه جهانی انرژی را مختل کرده است.
رسیدگی به پرونده سه متهم حمله به پارکینگی در مجاورت دفتر ایراناینترنشنال در لندن آغاز شده است. بر اساس حکم دادگاه مقدماتی، متهمان قرار است بهمنماه محاکمه شوند.
جلسه محاکمه مقدماتی این سه نفر ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) جمعه ۲۵ اردیبهشت در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، به ریاست قاضی چیما گراب برگزار شد.
طبق روال، محاکمه مقدماتی میتواند مشخص کند که آیا شواهد کافی برای ادامه رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه کراون وجود دارد یا خیر.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
بر اساس حکم جلسه مقدماتی، متهمان ۲۵ ژانویه ۲۰۲۷ (پنجم بهمن ۱۴۰۵) در دادگاه کیفری مرکزی محاکمه خواهند شد.
این سه نفر که شهروند بریتانیا هستند، ماه گذشته در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافته بودند.
دادگاه در جلسه محاکمه مقدماتی درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نمیکند و اعلام رسمی دفاعیات آنها، شامل پذیرش یا رد اتهامات، در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت.
با این حال، گفتوگوها درباره احتمال توافق بر سر اقرار به جرم میتواند از همین مرحله آغاز شود.
از متهمان پرونده چه میدانیم؟
دو متهم بزرگسال این پرونده اویسین مکگینس ۲۱ ساله و ناتان دان ۱۹ ساله هستند. متهم سوم یک پسر ۱۵ ساله است که بهدلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد.
هر سه نفر با اتهام «آتشسوزی عمدی به قصد به خطر انداختن جان افراد» روبهرو هستند. مکگینس علاوه بر این، به «رانندگی خطرناک» حین تعقیب پلیس نیز متهم شده است.
مکگینس و دان تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت خواهند ماند. متهم سوم نیز تحت نظارت نهادهای محلی خواهد بود.
پیشتر در ۲۸ فروردین، پلیس بریتانیا این سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» متهم کرد.
جزییات حادثه
حمله به پارکینگی در مجاورت دفتر ایراناینترنشنال در لندن عصر ۲۶ فروردین به وقوع پیوست.
اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، تیم امنیتی از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی وارد محوطهای شود که ساختمان ایراناینترنشنال در آن قرار دارد، جلوگیری کرد.
اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله تنها چند متری از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۷ فروردین در بیانیهای در واکنش به این رویداد، تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال تاکید کرد این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت موضوع اورانیوم غنیشده برای جمهوری اسلامی «بسیار پیچیده» است و «به بنبست رسیده»، به همین دلیل تهران تصمیم گرفته پرداختن به آن را به زمان دیگری و مراحل بعدی مذاکرات با آمریکا موکول کند.
او افزود: «فعلا این موضوع اصلا موضوع گفتوگو نیست» و احتمالا در مذاکرات آینده به آن پرداخته خواهد شد.
عراقچی همچنین گفت جمهوری اسلامی مشورتهای بیشتری از روسیه خواهد گرفت تا مشخص شود آیا پیشنهادهای مسکو میتواند به تهران کمک کند یا نه.
عراقچی در ادامه گفت آمریکاییها «پیامهای متناقضی» میفرستند و جمهوری اسلامی دقیقا نمیداند نیت آنها چیست.
او افزود تهران درباره جدیت آمریکا در مذاکرات تردید دارد، اما «به محض اینکه احساس کنیم و اطمینان حاصل کنیم آنها جدی هستند و آماده یک توافق عادلانهاند، به مذاکرات برمیگردیم».
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در جمع خبرنگاران درباره معرفی این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا بهعنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان گفت: «اگر بقیه ناراحت نشوند، میگوییم استقلال فصل آینده نماینده ایران در لیگ نخبگان است.»
او در ادامه درباره پیشنهاد برگزاری تورنمنت چندجانبه میان تیمهای بالای جدول برای انتخاب قهرمان و نمایندگان آسیا گفت: «به هیچ عنوان زیر بار تورنمنت چندجانبه نمیرویم، در آن شرکت نمیکنیم و از فدراسیون فوتبال میخواهم هرچه زودتر نمایندههای آسیایی را اعلام کند.»
تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز گفت: «استقلال با بیشتر بازیکنان خود قرارداد دوساله دارد و قرارداد بخشی از بازیکنانی که قرارداد یکساله دارند نیز تمدید میشود. پنجره باشگاه بهزودی باز خواهد شد.»
او افزود: «آنهایی که خود را دلسوز استقلال میدانند، بهتر است اجازه دهند صاحبان و تصمیمگیران باشگاه این دلسوزی را بیشتر نشان دهند.»