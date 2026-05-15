دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق است اما تاکید کرد که این تعهد باید «واقعی» باشد و صرفا توقف تولید یا محدودیت موقت را کافی ندانست.

ترامپ جمعه پس از ترک پکن و در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا، ایر فورس وان، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی گفت: «به آن نگاه کردم و اگر جمله اولش را دوست نداشته باشم، آن را کنار می‌گذارم.»

او در ادامه گفت: «آن‌ها کاملا پذیرفته‌اند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و اگر هر نوع برنامه هسته‌ای داشته باشند، ادامه متن را نمی‌خوانم.»

رییس‌جمهوری آمریکا درباره محدودیت زمانی گفت باید «یک ۲۰ سال واقعی» باشد و نه وضعیتی که به گفته او تنها به پایان یافتن تقریبی سوخت یا توقف تولید منجر شود.

او افزود: «باید همه چیز را به دست بیاوریم.»