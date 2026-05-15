سفیر چین در سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در مورد تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت: «هم محتوا و هم زمان آن نامناسب است» و هشدار داد که این اقدام به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی کمکی نخواهد کرد.

پیش‌نویس قطعنامه از تهران می‌خواهد که حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری را در این آبراه استراتژیک متوقف کند.

مسکو و پکن ماه گذشته قطعنامه مشابهی را که مورد حمایت آمریکا بود، با این استدلال که به طور ناعادلانه‌ای ایران را هدف قرار داده است، مسدود کرده بودند.

فو گونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، در پاسخ به پرسشی در مورد پیش‌نویس قطعنامه گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که محتوا و زمان آن مناسب باشد.»

وی گفت: «آنچه ما نیاز داریم این است که هر دو طرف را به شرکت در مذاکرات جدی و با حسن نیت که می‌تواند مسئله را حل کند، ترغیب کنیم. بنابراین، فکر نمی‌کنیم که تصویب قطعنامه در این مرحله، مفید باشد.»