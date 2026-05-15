بر پایه اطلاعات دریافتی، این زن به‌دلیل ترس از بازداشت به‌ دست طالبان و به‌منظور فرار از ازدواج مجدد و اجباری، به زندگی مخفیانه روی آورده است.

طاوس به افغانستان‌اینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۹ با همسر کنونی‌اش نامزد و در مهرماه ۱۴۰۴ با او ازدواج کرد.

به گفته این زن، چند ماه پس از ازدواج، «مردی پشتون با سلاح» وارد خانه آن‌ها شد و ادعا کرد که شوهر اوست.

طاوس افزود محکمه طالبان در منطقه اشترلی در ولایت (استان) دایکندی، پس از شکایت این مرد، بستگان او را بازداشت کرده است.

فرماندهی امنیه طالبان در اشترلی پدر این دختر را به مدت ۲۴ روز از ۱۳ فروردین تا هفتم اردیبهشت، برادر شوهرش را به مدت ۱۴ روز از هفت تا ۲۰ اردیبهشت، و پدر شوهرش را نیز برای چهار روز زندانی کرده است.

مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه‌ با یک رسانه محلی، بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است.

طاوس خبر داد طالبان ۲۳ اردیبهشت، پدر همسر او را با ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرد.

منابع محلی که خواستند هویتشان فاش نشود، گفتند طالبان از خانواده این زن و مرد شاکی خواسته است موضوع را از طریق بزرگان محلی «هزاره و پشتون» حل‌و‌فصل کنند.

یا طاوس یا یک زن دیگر با صدها هزار افغانی

بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان‌اینترنشنال، مرد شاکی در این پرونده گفته است در صورتی که خانواده طاوس «یک زن دیگر به او بدهند و ۷۰۰ هزار افغانی نیز پرداخت کنند»، از شکایت خود صرف‌نظر خواهد کرد.

افغانستان‌اینترنشنال با وجود تماس‌های مکرر، تاکنون موفق به دریافت دیدگاه این مرد درباره پرونده نشده است. مقام‌های محلی طالبان نیز به تماس‌های این رسانه پاسخی نداده‌اند.

قاضی طالبان در اشترلی در پاسخ به تماس افغانستان‌اینترنشنال گفت: «وقت ندارم.»

طاوس در ادامه اظهارات خود گفت در حال حاضر فراری است و به‌صورت مخفیانه زندگی می‌کند.

او افزود به‌دلیل ترس از بازداشت و وادار شدن به ازدواج اجباری، تاکنون در محکمه طالبان حضور نیافته است.

طاوس تاکید کرد مردی که ادعای همسری او را دارد، از روابط نزدیکی با طالبان برخوردار است و در صورت حضور این زن در محکمه، طالبان او را زندانی و مجبور به ازدواج با این مرد خواهد کرد.

منابع محلی در دایکندی تایید کردند مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی نزدیک به طالبان است.

یک مقام پیشین در این ولایت به افغانستان‌اینترنشنال گفت این مرد در دوران حکومت پیشین نیز روابط نزدیکی با طالبان داشت.

طاوس در ادامه گفت محکمه طالبان از این مرد هیچ سندی برای اثبات ادعایش نخواسته، بلکه تنها او و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است.

او افزود: «اگر این مرد با من نکاح کرده باشد، باید سند ارائه کند، شاهد بیاورد و ملایی را که عقد را بسته، حاضر کند.»

اسنادی که خانواده طاوس به محکمه طالبان ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد سند ازواج این زن به تایید و امضای «مدیر مدرسه رسول اکرم» رسیده است.

طاوس محکمه طالبان را به «قوم‌گرایی» متهم کرد و گفت: «اگر قوم‌گرایی نباشد، چرا این مرد پشتون در مقر ولسوالی با قوماندان و قاضی طالبان که خود پشتون هستند، غذا می‌خورد، اما اعضای خانواده من در زندان هستند؟»

نامه‌های بی‌پاسخ

نادر، پدر شوهر طاوس، در نامه‌ای که یک نسخه از آن به افغانستان‌اینترنشنال رسیده، خطاب به ریاست استخبارات طالبان در ولایت دایکندی نوشت مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی است، اما دو بار با سلاح وارد خانه او شده، به زنان بی‌حرمتی کرده و حتی آن‌ها را «تهدید به مرگ» کرده است.

در این نامه آمده است که این مرد با «ادارات دولتی در ولسوالی اشترلی رابطه دارد» و می‌خواهد از خانواده طاوس «اخاذی کند».

حبیب، برادر طاوس، نیز در نامه‌ای به والی طالبان در دایکندی نوشت خواهرش (طاوس) و برادر کوچک او در زمان تحصیل در شهر نیلی، در مغازه این مرد به مدت حدود سه ماه در ازای سه هزار افغانی کار کرده بودند.

حبیب افزود این مرد اکنون مدعی شده است که هزینه تحصیل و سفر خواهرش به کربلا را پرداخته است.

در این نامه خطاب به والی طالبان آمده است: «این حرف‌ها ناحق و آبروریزی برای یک زن شوهردار است.»

حبیب همچنین در این نامه نوشت که پدرش در زندان طالبان به سر می‌برد.

برادر طاوس خواهان همکاری والی طالبان در این زمینه شد و گفت مرد طرف دعوا باید در قبال ادعایش پاسخگو باشد.

بر پایه یک نامه دیگر، مومن رضایی، قریه‌دار (کدخدا) در روستای بیدگ در اشترلی، به مقام طالبان نوشت: «در رابطه با پرداخت پولی که اسدالله به دختر جان محمد (طاوس) داده یا مصارف زیارتشان را داده، هیچ اطلاعی ندارم.»

هم‌زمان، ۱۶ تن از بزرگان روستای بیدگ در نامه‌ای به مقام طالبان در اشترلی اعلام کردند ادعای مرد شاکی درباره ازدواج با طاوس «بی‌اساس و عاری از حقیقت» است.

اهالی منطقه از طالبان خواستند با توجه به اینکه این موضوع یک «مساله ناموسی» محسوب می‌شود، به «جلب» خانواده داماد و عروس پایان دهند.

طاوس در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، در رشته پرستاری تحصیل کرده بود، اما به‌دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانست در این حوزه مشغول به کار شود.

او تایید کرد در دوران تحصیل، برای تامین هزینه‌های زندگی، همراه برادرش حدود سه ماه در مغازه این مرد کار کرده است.

به گفته او، این مغازه در یک مجتمع تجاری قرار داشت و زنان و مردان دیگری نیز در آنجا مشغول به کار بودند.

موضع قاضی طالبان

مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه با رسانه محلی «سنترال افغانستان»، در پاسخ به این پرسش که آیا فرد مدعی، سندی برای اثبات ادعایش به محکمه طالبان ارائه کرده است یا خیر، گفت این خانواده طاوس هستند که باید برای رد ادعای شاکی سند ارائه کنند.

او افزود بستگان این زن زندانی شده‌اند، زیرا «موضوع جنایی است و بر اساس ادعای طرف مقابل، زن شوهردار را به کسی دیگر داده‌اند».

به گفته قاضی طالبان، طاوس در مغازه مرد شاکی کار می‌کرد و آن‌ها ازدواج کرده‌اند.

او در مورد این‌ موضوع که والدین طاوس از موضوع ازدواج دخترشان با مرد طرف دعوا اطلاعی ندارند، گفت: «در مذهب حنفی رضایت پدر و مادر هنگام عقد شرط نیست و دو شاهد کافی است.»

مولوی الهام تاکید کرد تا زمانی که این زن در دادگاه حاضر نشود، اسناد و ادعای مدعی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

این مقام طالبان در مورد مسلح بودن مرد طرف دعوا و تهدید خانواده زن افزود نهادهای امنیتی باید به این موضوع رسیدگی کنند.

در سوی دیگر، خانواده طاوس اعلام کرده‌اند مقام‌های طالبان به اسنادی که آنها ارائه می‌کنند، توجهی ندارند.