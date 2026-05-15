پیام منتسب به مجتبی خامنهای: زبان فارسی میتواند به گسترش «تمدن ایرانیاسلامی» کمک کند
مجتبی خامنهای در پیامی منتسب به او به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، زبان فارسی را یکی از پایههای هویت ایرانیان توصیف کرد و گفت تقویت این زبان میتواند به گسترش «تمدن ایرانیاسلامی» کمک کند.
او همچنین با اشاره به شاهنامه، از آن بهعنوان اثری برای حفظ هویت، استقلال و ایستادگی ایرانیان یاد کرد.
در بخشی از این پیام نوشته شده: «داستانهای اسطورهای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنی شاهنامه، همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاکوشان متجاوز، همدل و همراه و همساز میکند.»