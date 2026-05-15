وزارت خارجه چین بدون اشاره به تنگه هرمز، بر بازگشایی سریع مسیرهای کشتیرانی تاکید کرد
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد دونالد ترامپ و شی جینپینگ در خصوص «مدیریت صحیح نگرانیهای متقابل» به «تفاهم مهمی» دست یافتند و توافق کردند ارتباطات دوجانبه در مسائل بینالمللی و منطقهای تقویت شود.
این وزارتخانه با اشاره به پرونده ایران افزود: «آمریکا و ایران اخیرا به آتشبس رسیدهاند و بهدنبال راهحلی از طریق مذاکره هستند که مورد استقبال کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی قرار گرفته است. اکنون که در گفتوگو باز شده، نباید دوباره بسته شود. باید از طریق مذاکره، راهحلهایی پیدا کرد که نگرانیهای همه طرفهای درگیر را درباره مسائلی مانند برنامه هستهای ایران در نظر بگیرد.»
وزارت خارجه چین تاکید کرد: «جنگی که هرگز نباید اتفاق میافتاد، نباید ادامه پیدا کند.»
این وزارتخانه بدون اشاره مستقیم به تنگه هرمز اضافه کرد: «مسیرهای کشتیرانی را باید بهسرعت بازگشایی کنیم و در پاسخ به مطالبات بینالمللی، بهطور مشترک جریان روان صنعتی جهان و زنجیرههای تامین را حفظ کنیم.»