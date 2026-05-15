هند پس از اختلاف اعضای بریکس بر سر بحران خاورمیانه، بیانیه مشترک صادر نکرد
هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلینو، به جای انتشار بیانیه مشترک، «بیانیه رییس نشست» را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلافنظر وجود دارد.
رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند؛ جنگی که در جریان آن، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.