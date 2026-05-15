هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی‌نو، به جای انتشار بیانیه مشترک، «بیانیه رییس نشست» را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف‌نظر وجود دارد.

رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند؛ جنگی که در جریان آن، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.