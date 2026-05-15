هندوراس سپاه پاسداران را «گروه تروریستی» اعلام کرد
هندوراس بهطور رسمی سپاه پاسداران و حماس را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
وزارت خارجه هندوراس در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تامین مالی آن «در تمامی اشکال و مظاهر» اتخاذ شده و نشاندهنده تعهد این کشور به همکاریهای بینالمللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با انتشار پیامی در ایکس، از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرد.
در این پیام آمده است: «این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است؛ تروریسمی که امنیت سراسر جهان، از جمله آمریکای لاتین، را تهدید میکند.»