به گزارش سی‌ان‌ان، هکرها سامانه‌های موسوم به «اندازه‌گیر خودکار مخزن» (ATG) را هدف قرار داده‌اند؛ تجهیزاتی که میزان سوخت ذخیره‌شده در مخازن پمپ‌بنزین‌ها را پایش می‌کنند. منابع آگاه گفته‌اند این سامانه‌ها در برخی موارد بدون رمز عبور و مستقیماً به اینترنت متصل بوده‌اند و همین موضوع امکان نفوذ را فراهم کرده است.

به گفته این منابع، هکرها در برخی موارد توانسته‌اند داده‌های نمایش داده‌شده درباره سطح سوخت را تغییر دهند، اما شواهدی مبنی بر دستکاری واقعی میزان سوخت یا ایجاد خسارت فیزیکی وجود ندارد.

با وجود این، کارشناسان هشدار داده‌اند دسترسی به چنین سامانه‌هایی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا از نظر تئوری ممکن است به هکرها اجازه دهد نشتی سوخت یا مشکلات ایمنی را از دید سامانه‌های هشداردهنده پنهان کنند.

سابقه جمهوری اسلامی در حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا

سی‌ان‌ان به نقل از منابع مطلع نوشت سابقه فعالیت‌های سایبری منتسب به حکومت ایران علیه سامانه‌های مرتبط با انرژی و آب، یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن تهران در صدر فهرست مظنونان است.

با این حال، مقام‌ها هشدار داده‌اند نبود شواهد فنی کافی ممکن است مانع از آن شود که دولت آمریکا بتواند عامل حملات را به‌طور قطعی مشخص کند.

در صورت تایید نقش حکومت ایران، این حملات تازه‌ترین نمونه از تلاش تهران برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی آمریکا خواهد بود؛ اقدامی که در شرایط جنگ جاری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

گزارش می‌افزاید این موضوع می‌تواند فشار سیاسی بر دولت دونالد ترامپ را افزایش دهد، زیرا نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت در آمریکا بالا گرفته است. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، حدود ۷۵ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند جنگ ایران بر وضعیت مالی آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است.

هشدارهایی که سال‌ها نادیده گرفته شد

سی‌ان‌ان گزارش داد پژوهشگران امنیت سایبری بیش از یک دهه درباره خطرات سامانه‌های ATG متصل به اینترنت هشدار داده‌اند.

در سال ۲۰۱۵ شرکت امنیتی ترند مایکرو (Trend Micro) سامانه‌های آزمایشی مشابه را به اینترنت متصل کرد تا مهاجمان احتمالی را شناسایی کند؛ یک گروه حامی حکومت ایران خیلی زود این سامانه‌ها را هدف قرار داد.

همچنین گزارشی از اسکای‌نیوز در سال ۲۰۲۱ به اسناد داخلی سپاه پاسداران اشاره کرده بود که سامانه‌های مدیریت مخازن سوخت را به‌عنوان هدف بالقوه حملات سایبری علیه پمپ‌بنزین‌ها معرفی می‌کرد.

«فعالیت سایبری ایران شتاب گرفته است»

به نوشته سی‌ان‌ان، هرچند نهادهای اطلاعاتی آمریکا سال‌ها توان سایبری حکومت ایران را پایین‌تر از چین و روسیه ارزیابی می‌کردند، حملات اخیر نشان داده تهران به بازیگری «توانمند و غیرقابل پیش‌بینی» تبدیل شده است.

از زمان آغاز جنگ در اوایل اسفند، هکرهای مرتبط با حکومت ایران به زیرساخت‌های نفت، گاز و آب آمریکا حمله کرده‌اند، اختلالاتی در زنجیره تامین شرکت تجهیزات پزشکی استرایکر (Stryker) ایجاد کرده‌اند و ایمیل‌های خصوصی کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، را منتشر کرده‌اند.

یوسی کارادی، رییس سازمان دفاع سایبری اسرائیل، به سی‌ان‌ان گفت: «فعالیت سایبری [حکومت] ایران در طول جنگ، افزایش قابل توجهی در مقیاس، سرعت و ادغام عملیات سایبری با کارزارهای روانی نشان داده است.»

او افزود: «بازیگران ایرانی تحت فشار هستند و تلاش می‌کنند هر جا در فضای سایبری روزنه‌ای پیدا کنند، ضربه بزنند.»

آلیسون ویکاف، مدیر اطلاعات تهدید در شرکت پی‌وی‌سی (PwC)، نیز گفت عملیات سایبری [حکومت] ایران اکنون با سرعت بیشتر، استفاده گسترده‌تر از هویت‌های جعلی آنلاین و احتمالاً بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف و حملات فیشینگ همراه شده است.

به گفته او، تولید سریع بدافزارها و کارزارهای «هک و افشا» علیه رسانه‌ها، مخالفان و زیرساخت‌های غیرنظامی آمریکا به بخشی از الگوی جدید عملیات سایبری حکومت ایران تبدیل شده است.

نگرانی از دخالت احتمالی در انتخابات آمریکا

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد برخی مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نسبت به احتمال افزایش عملیات نفوذ [حکومت] ایران در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هشدار داده‌اند.

در انتخابات ۲۰۲۰، نهادهای امنیتی آمریکا حکومت ایران را به تلاش برای ارعاب رای‌دهندگان از طریق جعل هویت گروه راست‌گرای پراود بوی (Proud Boys) متهم کردند. در انتخابات ۲۰۲۴ نیز هکرهای ایرانی به کارزار انتخاباتی ترامپ نفوذ کرده و اسناد داخلی را برای رسانه‌ها فرستادند.

کریس کربس، مدیر پیشین آژانس امنیت سایبری آمریکا، به سی‌ان‌ان گفت: «با توجه به آنچه [حکومت] ایران در این جنگ انجام داده و سابقه‌اش در سال ۲۰۲۰، تعجب می‌کنم اگر در انتخابات میان‌دوره‌ای دخالت نکند.»

او افزود احتمالاً تهران بیش از حمله مستقیم به سامانه‌های انتخاباتی، بر عملیات اطلاعاتی و تاثیرگذاری افکار عمومی تمرکز خواهد کرد؛ زیرا این روش ارزان‌تر، مقیاس‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تر است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که حملات اخیر نشان می‌دهد عملیات سایبری [حکومت] ایران وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که در آن، جنگ سایبری، عملیات روانی و بهره‌گیری از ضعف‌های زیرساختی به‌طور هم‌زمان برای اعمال فشار بر آمریکا و متحدانش به کار گرفته می‌شود.

