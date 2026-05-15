این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کمیته بین‌المللی المپیک هفته گذشته راه را برای بازگشت ورزشکاران بلاروسی به رقابت‌های بین‌المللی، از جمله مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، هموار کرد.

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد ورزشکاران این دو کشور می‌توانند «بدون محدودیت» در رقابت‌های این نهاد شرکت کنند و لباس‌هایی با حروف اختصاری نام کشورشان بر تن داشته باشند. همچنین سرود ملی آنها در مراسم اهدای مدال پخش خواهد شد.

این نهاد مدتی پس از آغاز جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، در پی محدودیت‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای ورزشکاران روسیه و بلاروس، اعلام کرد به کشتی‌گیران و مقام‌های وابسته به فدراسیون‌های عضو در این دو کشور اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی زیرمجموعه خود را نمی‌دهد.

کشتی‌گیران روسیه و بلاروس در رقابت‌های رسمی و همچنین المپیک ۲۰۲۴ به صورت بی‌طرف شرکت کردند. آنها از سال ۲۰۲۵ نیز زیر پرچم اتحادیه جهانی کشتی رقابت می‌کردند.