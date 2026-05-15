امارات متحده عربی: اظهارات تهران و تلاشهایش برای توجیه حملات به ما را نمیپذیریم
امارات متحده عربی اعلام کرد که اظهارات جمهوری اسلامی و تلاشهایش برای توجیه حملات علیه امارات متحده عربی را نمیپذیرد و تاکید کرد فشارهای تهران تاثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت.
امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد بهطور قاطع اتهامهای ایران و تلاشها برای توجیه حملات ایران که در جریان نشست بریکس امارات را هدف قرار داده بود، رد میکند.
امارات متحده عربی همچنین اعلام کرد تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هرگونه تهدید یا اقدام خصمانه ایران محفوظ میدارد.