علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، گفت: «امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم به‌صورت استانی و منطقه‌ای و با مجوز شورای تامین هر استان به‌صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می‌شود.»

او ادامه داد: «برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز منوط به تثبیت شرایط تا اواخر تیرماه است.»

فرهادی از تداوم آموزش‌ غیرحضوری در مدارس خبر داد و اضافه کرد: «برای آنکه مدارس به‌صورت حضوری آغاز به کار کنند، آموزش و پرورش تنها تصمیم‌گیرنده و کنشگر نیست؛ بلکه بخش‌های مختلف نظام حکمرانی باید آموزش حضوری یا غیرحضوری را بپذیرد.»