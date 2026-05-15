اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، در نشست خبری فیلم «داستان‌های موازی» در جشنواره کن به لی‌لی نیکفر، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت کشته شدن تعداد زیادی از معترضان «بی‌گناه» در جریان اعتراضات دی‌ماه و همچنین کشته شدن غیرنظامیان در جنگ دردناک بود.

او افزود مخالفت با کشته شدن بی‌گناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی گفت کشته شدن هر انسانی جنایت است؛ چه در جنگ، چه با اعدام و چه در اعتراضات.