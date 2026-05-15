اصغر فرهادی: کشته شدن تعداد زیادی از معترضان بیگناه بسیار دردناک بود
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن به لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت کشته شدن تعداد زیادی از معترضان «بیگناه» در جریان اعتراضات دیماه و همچنین کشته شدن غیرنظامیان در جنگ دردناک بود.
او افزود مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی گفت کشته شدن هر انسانی جنایت است؛ چه در جنگ، چه با اعدام و چه در اعتراضات.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی الاسایجی گزارش داد یک شناور پشتیبانی متعلق به شرکت مالزیایی وانتریس انرژی که پیشتر با نام ساپورا انرژی شناخته میشد، جمعه از تنگه هرمز عبور کرد.
بر اساس این گزارش، شناور «ساپورا ۱۲۰۰» چهارمین کشتی مرتبط با مالزی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی از این آبراه عبور کرده است.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند این شناور در میان هفت کشتیای بوده که دولت مالزی برای عبور آنها از تنگه هرمز از جمهوری اسلامی درخواست مجوز کرده بود؛ تنگهای که از زمان آغاز درگیریها در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عمدتا بسته بوده و عرضه جهانی انرژی را مختل کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت موضوع اورانیوم غنیشده برای جمهوری اسلامی «بسیار پیچیده» است و «به بنبست رسیده»، به همین دلیل تهران تصمیم گرفته پرداختن به آن را به زمان دیگری و مراحل بعدی مذاکرات با آمریکا موکول کند.
او افزود: «فعلا این موضوع اصلا موضوع گفتوگو نیست» و احتمالا در مذاکرات آینده به آن پرداخته خواهد شد.
عراقچی همچنین گفت جمهوری اسلامی مشورتهای بیشتری از روسیه خواهد گرفت تا مشخص شود آیا پیشنهادهای مسکو میتواند به تهران کمک کند یا نه.
عراقچی در ادامه گفت آمریکاییها «پیامهای متناقضی» میفرستند و جمهوری اسلامی دقیقا نمیداند نیت آنها چیست.
او افزود تهران درباره جدیت آمریکا در مذاکرات تردید دارد، اما «به محض اینکه احساس کنیم و اطمینان حاصل کنیم آنها جدی هستند و آماده یک توافق عادلانهاند، به مذاکرات برمیگردیم».
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در جمع خبرنگاران درباره معرفی این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا بهعنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان گفت: «اگر بقیه ناراحت نشوند، میگوییم استقلال فصل آینده نماینده ایران در لیگ نخبگان است.»
او در ادامه درباره پیشنهاد برگزاری تورنمنت چندجانبه میان تیمهای بالای جدول برای انتخاب قهرمان و نمایندگان آسیا گفت: «به هیچ عنوان زیر بار تورنمنت چندجانبه نمیرویم، در آن شرکت نمیکنیم و از فدراسیون فوتبال میخواهم هرچه زودتر نمایندههای آسیایی را اعلام کند.»
تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز گفت: «استقلال با بیشتر بازیکنان خود قرارداد دوساله دارد و قرارداد بخشی از بازیکنانی که قرارداد یکساله دارند نیز تمدید میشود. پنجره باشگاه بهزودی باز خواهد شد.»
او افزود: «آنهایی که خود را دلسوز استقلال میدانند، بهتر است اجازه دهند صاحبان و تصمیمگیران باشگاه این دلسوزی را بیشتر نشان دهند.»
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با استناد به دادههای پلتفرم کاریابی «جابویژن» گزارش داد پس از آتشبس، رقابت میان جویندگان کار در شهرهای بزرگ ایران افزایش یافته و شمار متقاضیان کار با سرعتی بیشتر از فرصتهای استخدامی رشد کرده است.
بر اساس این گزارش، شیراز با افزایش ۴.۸ برابری رقابت شغلی در صدر شهرهای مورد بررسی قرار دارد.
پس از آن، مشهد با رشد ۳.۵ برابری و قم و اصفهان با رشد ۳.۴ برابری قرار گرفتهاند. تهران نیز افزایش ۲.۷ برابری رقابت میان کارجویان را ثبت کرده است.
نورنیوز نوشت بازار کار ایران پس از آتشبس وارد دورهای از «رقابت فشرده» شده؛ وضعیتی که در آن تعداد جویندگان کار سریعتر از ظرفیت جذب کارفرمایان افزایش یافته و فشار بر بازار استخدام را تشدید کرده است.