عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اجلاس وزرای خارجه بریکس در دهلی‌نو گفت: «همان‌گونه که آماده‌ایم با تمام توان برای دفاع از آزادی و سرزمین خود بجنگیم، به همان اندازه نیز آماده پیگیری و پاسداری از دیپلماسی هستیم.»

او همچنین از کشورهای عضو بریکس و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی خواست نقض حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده و اسرائیل را به‌صراحت محکوم کنند.

عراقچی افزود: «تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما آنها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.»