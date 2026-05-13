برندون کلارک، بازیکن ۲۹ ساله ممفیس گریزلیز درگذشت
باشگاه ممفیس گریزلیز اعلام کرد که برندون کلارک، بازیکن این تیم، در ۲۹ سالگی درگذشت. علت مرگ او هنوز اعلام نشده است.
باشگاه ممفیس گریزلیز اعلام کرد که برندون کلارک، بازیکن این تیم، در ۲۹ سالگی درگذشت. علت مرگ او هنوز اعلام نشده است.
کلارک که متولد ونکوور کانادا بود، در سال ۲۰۱۹ در دور نخست درفت انبیای انتخاب شد و از آن زمان برای ممفیس گریزلیز بازی میکرد. او در این فصل به دلیل مصدومیت تنها در دو مسابقه به میدان رفت.
باشگاه ممفیس گریزلیز در بیانیهای اعلام کرد: «برندون نهتنها همتیمی فوقالعادهای بود، بلکه شخصیتی تاثیرگذار در باشگاه و جامعه ممفیس داشت و هرگز فراموش نخواهد شد.»
کلارک در مجموع ۳۰۹ بازی در انبیای انجام داد و میانگین ۱۰.۲ امتیاز در هر مسابقه را ثبت کرد. او در سال ۲۰۲۰ نیز در تیم منتخب بازیکنان تازهوارد انبیای قرار گرفت.
آدام سیلور، رییس انبیای، در واکنش به درگذشت کلارک گفت او یکی از محبوبترین بازیکنان ممفیس گریزلیز بود و با «انرژی، اشتیاق و روحیه جنگندگی» بازی میکرد.
آردا ساعتچی، ورزشکار رشتههای استقامتی اهل برلین، موفق شد مسیر ۶۰۴.۵ کیلومتری در آمریکا را در مدت ۱۲۳ ساعت و ۲۱ دقیقه بدود. او این مسیر را بدون خواب و استراحت طی کرد و صدها هزار نفر نیز به صورت زنده او را دنبال کردند.
ساعتچی، ۲۸ ساله، پیش از آغاز این چالش اعلام کرده بود قصد دارد ۶۰۰ کیلومتر را در ۹۶ ساعت طی کند. او حرکت خود را از منطقه «دره مرگ» در ایالت کالیفرنیا آغاز کرد و سرانجام به اسکله سانتا مونیکا در نزدیکی لسآنجلس رسید؛ جایی که جمع زیادی از هوادارانش از او استقبال کردند.
او در طول مسیر با گرمای شدید، دردهای جسمی و بیخوابی روبهرو بود و در بخشهایی از مسیر ناچار شد به جای دویدن، پیاده حرکت کند. با این حال تاکید کرد مسابقه را رها نمیکند، چون به مادرش قول داده بود همراه او بستنی بخورد.
تیمی از فیلمبرداران، دوندگان و یک فیزیوتراپیست در طول مسیر ساعتچی را همراهی میکردند. او بیش از دو میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد و حدود یکونیم میلیون نفر پخش زنده این چالش را در یوتیوب تماشا کردند.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگو با خبرنگاران مدعی شد فدراسیون و خانه کشتی در مجموعه ورزشی آزادی در غرب تهران در تمام روزهای جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفته است. او گفت بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ موشک به این محل اصابت کرده است.
در هفته اول جنگ، ایراناینترنشنال گزارش داد پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در نهم اسفند، به کارکنان و پرسنل فدراسیونها و مراکز مستقر در مجموعه ورزشی آزادی در تهران دستور داده شد ساختمانها و سالنهای ورزشی این مجموعه را تخلیه کنند.
طبق این اطلاعات، پس از تخلیه کارکنان، نیروهای حکومتی از جمله یگان ویژه و بسیج در بخشهای مختلف این مجموعه مستقر شدند.
این استقرار در سالنهای مختلف، از جمله ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی و همچنین سالنها و ساختمانهای متعلق به فدراسیونهای ورزشی از جمله کشتی، والیبال، بسکتبال و وزنهبرداری، انجام شد.
تخلیه کارکنان این مجموعه با هدف فراهم کردن امکان استقرار نیروهای امنیتی و نظامی در این فضاها انجام شد.
در پی این اقدامات، سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی در حملات هوایی روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تخریب شد.
به گفته علیرضا دبیر، برای بازسازی خانه کشتی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
تیم ملی فوتبال در پی انزوای جمهوری اسلامی و انصراف همه حریفان تدارکاتی، برای سومین بار با خودش بازی کرد؛ دیداری که به طور مستقیم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، ویایآر داشت و البته بدون حضور تماشاگران عادی در ورزشگاه پاس قوامین، وابسته به نیروی انتظامی، برگزار شد.
این بازی که در جریان اردوی بازیکنان شاغل در لیگ برتر برگزار شد، با حضور دو تیم قرمز و سفید انجام گرفت و تیم سفید با نتیجه ۴ بر یک تیم قرمز را شکست داد.
علی علیپور، دانیال ایری (دو بار) و آریا یوسفی برای تیم سفید و امیرحسین حسینزاده برای تیم قرمز گل زدند.
تیم ملی قرار بود پیش از جام جهانی با تیمهای ملی پرتغال، اسپانیا، مقدونیه و آنگولا بازیهای تدارکاتی داشته باشد که همگی از دیدار با ایران منصرف شدند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیشتردرباره لغو بازیهای تدارکاتی گفت: «بازیهای تدارکاتی هماهنگ شده بود و قرارداد بستند؛ ولی در دقیقه ۹۰ کنسل شد.»
تیم ملی قرار است به زودی در ترکیه اردوی آمادهسازی خود را برپا کند. فدراسیون فوتبال گفته در جریان این اردو با تیم ملی گامبیا بازی خواهد کرد.
در فاصله یک ماه تا جام جهانی، در حالی که مسئولان ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی مشغول تهدید فیفا و آمریکا هستند و تیم ملی نه ویزا دارد و نه ترکیب مشخصی برای جام جهانی، دستیار امیر قلعهنویی به دنبال لباسی متفاوت است که متناسب با آب و هوای لسآنجلس و سیاتل باشد.
لباس تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، مانند وضعیت حضور این تیم در این رقابتها، هنوز بلاتکلیف است. پیش از این امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفته بود لباس تیم ملی در تجمعات شبانه هواداران حکومت رونمایی میشود.
فدراسیون فوتبال زمستان گذشته و مدتی پیش از جنگ اعلام کرده بود طرح لباس اول و دوم تیم ملی نهایی شده و پس از تایید فیفا، به طور رسمی رونمایی میشود. اما هنوز خبری از معرفی رسمی لباس تیم ملی نیست.
خبرآنلاین در گزارشی نوشت «رونمایی احتمالا پیش از سفر به ترکیه انجام میشود؛ شاید با مراسم، شاید بیسروصدا.»
خبرگزاری فارس نیز مدعی است طرح لباس تیم ملی نهایی شده است: «با وجود نهایی شدن طرح پیراهن تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶، هنوز زمان رونمایی رسمی از لباس ملیپوشان مشخص نیست.»
با این حال، فارس به نقل از سعید الهویی، دستیار امیر قلعهنویی، نوشت کادر فنی تیم ملی از چهار ماه پیش «از تولیدکننده داخلی خواسته لباسهایی با کیفیت مناسب برای شرایط متفاوت آبوهوایی طراحی کند.»
به نوشته فارس، احتمالا طرحی از یوزپلنگ آسیایی به لباس تیم ملی اضافه میشود.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در واکنش به صحبتهای ترامپ گفت: «رئیس جمهور کشور میزبان جام جهانی به جای اینکه خوشامد گفته و بگوید اینجا همه چیز مهیا است، میگوید ما آمادگی میزبانی از یک تیم را نداریم.»
علوی ادامه داد: «آن چیزی که ما از فیفا انتظار داریم، همان شعار همیشگی جدایی فوتبال از سیاست است اما آنچه امروز میبینیم، پیوستگی کامل فوتبال به سیاست است. مردم جهان ببینید کشور میزبان جام جهانی چه فرآیندی را رقم میزند.
علوی با اشاره به مخالفت با میزبانی ایران در مکزیک گفت: «وزارت ورزش و جوانان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مرکز دیپلماسی عمومی این موضوع را پیگیری کردهاند و حتی مکزیک نیز آمادگی خود را اعلام کرده بود، اما به دلیل روندهای مربوط به فیفا، این درخواست فعلا به نتیجه نرسیده است.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «آمادهسازی، برای اردوهای تدارکاتی و مسابقات به بهترین شکل انجام شده. اگر همین الان گذرتان به غرب تهران رفته و به مرکز ملی فوتبال بروید، کادرفنی، بازیکنان و مجموعه تیم ملی را میبینید که خود را آماده میکنند. از صبح آنالیز و مباحث مربوط به داوری را دیده و تمرین و بدنسازی میکنند. این یعنی یک لشگر آماده برای یک نبرد بزرگ.»
علوی درباره دیدار مهدی تاج با اینفانتینو، رییس فیفا گفت: «رییس فدراسیون فوتبال به دعوت رسمی فیفا در نشستی اختصاصی شرکت خواهد کرد و یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی مسائل امنیتی و جلوگیری از دخالت منفی کشور میزبان در روند حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.»