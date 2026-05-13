کلارک که متولد ونکوور کانادا بود، در سال ۲۰۱۹ در دور نخست درفت ان‌بی‌ای انتخاب شد و از آن زمان برای ممفیس گریزلیز بازی می‌کرد. او در این فصل به دلیل مصدومیت تنها در دو مسابقه به میدان رفت.

باشگاه ممفیس گریزلیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برندون نه‌تنها هم‌تیمی فوق‌العاده‌ای بود، بلکه شخصیتی تاثیرگذار در باشگاه و جامعه ممفیس داشت و هرگز فراموش نخواهد شد.»

کلارک در مجموع ۳۰۹ بازی در ان‌بی‌ای انجام داد و میانگین ۱۰.۲ امتیاز در هر مسابقه را ثبت کرد. او در سال ۲۰۲۰ نیز در تیم منتخب بازیکنان تازه‌وارد ان‌بی‌ای قرار گرفت.

آدام سیلور، رییس ان‌بی‌ای، در واکنش به درگذشت کلارک گفت او یکی از محبوب‌ترین بازیکنان ممفیس گریزلیز بود و با «انرژی، اشتیاق و روحیه جنگندگی» بازی می‌کرد.