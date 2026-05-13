سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی: تنگه هرمز میتواند دو برابر نفت برای ما درآمدزایی کند
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «نظارت ما بر تنگه هرمز هم درآمدهای سرشار اقتصادی به میزان حتی دو برابر درآمدهای نفتی برای کشورمان به همراه خواهد داشت و هم قدرت ما را در بعد سیاست خارجی تقویت میکند.»
او افزود: «اکنون غرب این آبراه در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش است.»
اکرمینیا ادامه داد: «امروز از یک سمت تسلیحات آمریکا در پایگاههای منطقهایاش نابود شده و از سمت دیگر، ما اجازه نمیدهیم دیگر این تسلیحات از تنگه هرمز عبور داده شود.»