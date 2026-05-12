رویترز: عربستان سعودی در جریان جنگ، حملاتی در خاک ایران انجام داد
خبرگزاری رویترز بر اساس اظهارات دو مقام غربی مطلع، و دو مقام ایرانی، گزارش داد که عربستان سعودی در تلافی حملاتی که در جریان جنگ خاورمیانه در داخل این کشور انجام شده بود، حملات متعدد و اعلامنشدهای علیه جمهوری اسلامی انجام داده است.
این حملات عربستان سعودی که پیشتر گزارش نشده بودند و نخستین بار است که مشخص میشود این کشور بهطور مستقیم اقدام نظامی در خاک ایران انجام داده است.
به گفته دو مقام غربی، این حملات که توسط نیروی هوایی عربستان سعودی انجام شد، در اواخر ماه مارس انجام گرفتهاند.
یکی از آنها گفت که این حملات صرفا «حملات تلافیجویانه و در زمانی بوده که عربستان سعودی هدف قرار گرفت».
رویترز نتوانست تایید کند که اهداف مشخص این حملات چه بودهاند.