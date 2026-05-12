دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا گفت که جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده‌ و «یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد.»

رییس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت که در سفر پیش‌رو خود به چین، گفت‌وگوی طولانی‌ با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین، درباره جنگ ایران خواهد داشت، اما افزود که فکر نمی‌کند به کمک شی نیاز داشته باشد.

ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید به مقصد چین به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر طریقی، چه مسالمت‌آمیز و چه غیر آن، در این زمینه پیروز خواهیم شد.»

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت: «ما چیزهای زیادی برای بحث داریم. راستش را بخواهید نمی‌گویم ایران یکی از آن‌هاست، چون ما تا حد زیادی اوضاع ایران را تحت کنترل داریم.»