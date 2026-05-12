شاهزاده رضا پهلوی سهشنبه در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت: «مماشات با رژیم جمهوری اسلامی راهبری کلی بسیاری از دولتها بود، اما سیاست مماشات شکست خورد.»
او افزود: «وقتی میگوییم حالا که با یک "جانور زخمی" روبهرو هستیم، این فرصت نباید از دست برود و این فرصتی است برای اینکه کار را تمام کنیم و یکبار برای همیشه آن را خاتمه دهیم.»
شاهزاده پهلوی گفت: «به گمان من، این همان چیزی است که نهتنها میلیونها ایرانی، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه انتظارش را دارند؛ کشورهایی که اکنون فهمیدهاند هیچ راه ممکنی برای کنار آمدن با این رژیم وجود ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو افزود: «رژیم تضعیف شده است، اما رادیکالترین عناصر، همانهایی هستند که بیشترین قدرت را در دست دارند. اگر هم بهاصطلاح "میانهروهایی" وجود داشته باشند — که من باور ندارم وجود دارند — در واقع نقش مهمی برای ایفا کردن ندارند.»
او ادامه داد: «اکنون شما با سیستمی روبهرو هستید که عملا به یک دیکتاتوری شبهنظامی تبدیل شده است. سپاه پاسداران است که در نهایت همهچیز را کنترل میکند و هیچکس دیگری توان مقاومت ندارد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما فقط زمانی میتوانیم مردم را به بازگشت به خیابانها فرا بخوانیم که آنها از سطحی از برابری در توان مقابله برخوردار باشند؛ نه زمانی که رژیم بتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم در خیابانها اعزام کند.»
او ادامه داد: «اما برای رسیدن به آن نقطه، باید پیام روشنی وجود داشته باشد. باید راهبردی شفاف برای پایان دادن به این رژیم وجود داشته باشد؛ فراخوانی روشن برای قیام مردم، و همچنین پیامی برای نیروهای نظامی و امنیتی از حکومت جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک راهبرد منسجم هماهنگ شود.»