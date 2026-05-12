تیم ملی فوتبال در پی انزوای جمهوری اسلامی و انصراف همه حریفان تدارکاتی، برای سومین بار با خودش بازی کرد؛ دیداری که به طور مستقیم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، ویایآر داشت و البته بدون حضور تماشاگران عادی در ورزشگاه پاس قوامین، وابسته به نیروی انتظامی، برگزار شد.
این بازی که در جریان اردوی بازیکنان شاغل در لیگ برتر برگزار شد، با حضور دو تیم قرمز و سفید انجام گرفت و تیم سفید با نتیجه ۴ بر یک تیم قرمز را شکست داد.
علی علیپور، دانیال ایری (دو بار) و آریا یوسفی برای تیم سفید و امیرحسین حسینزاده برای تیم قرمز گل زدند.
تیم ملی قرار بود پیش از جام جهانی با تیمهای ملی پرتغال، اسپانیا، مقدونیه و آنگولا بازیهای تدارکاتی داشته باشد که همگی از دیدار با ایران منصرف شدند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیشتردرباره لغو بازیهای تدارکاتی گفت: «بازیهای تدارکاتی هماهنگ شده بود و قرارداد بستند؛ ولی در دقیقه ۹۰ کنسل شد.»
تیم ملی قرار است به زودی در ترکیه اردوی آمادهسازی خود را برپا کند.
فدراسیون فوتبال گفته در جریان این اردو با تیم ملی گامبیا بازی خواهد کرد.