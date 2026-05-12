خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت نوشت که رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان قرار است پس از بیش از شش ماه نخستین دیدار حضوری خود را برگزار کنند. دیداری که در شرایط تنش میان دو کشور بر سر تجارت، جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران و دیگر اختلافات انجام می‌شود.

ترامپ قرار است چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد پکن شود و مذاکرات او با شی، روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

این نخستین سفر ترامپ به چین از سال ۲۰۱۷ است.

توافق‌های احتمالی درباره خرید هواپیما، کشاورزی و تجارت

مقام‌های آمریکایی گفتند آمریکا و چین احتمالا درباره ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل توافق خواهند کرد و انتظار می‌رود پکن خریدهایی را در حوزه هواپیماهای بوئینگ، محصولات کشاورزی آمریکا و انرژی اعلام کند.

به گفته یکی از این مقام‌ها، احتمال دارد طرح ایجاد «شورای تجارت» و «شورای سرمایه‌گذاری» نیز در این دیدار به‌طور رسمی اعلام شود، اما اجرای این سازوکارها به مذاکرات و اقدامات بعدی نیاز خواهد داشت.

دو کشور همچنین درباره تمدید آتش‌بس در جنگ تجاری خود گفت‌وگو خواهند کرد. توافقی که امکان صادرات مواد معدنی کمیاب از چین به آمریکا را فراهم کرده است.

این مقام آمریکایی گفت هنوز مشخص نیست این توافق در همین هفته تمدید شود یا نه، اما ابراز اطمینان کرد که در نهایت تمدید خواهد شد.

او به خبرنگاران گفت: «این توافق هنوز منقضی نشده است. مطمئنم هر گونه تمدید احتمالی در زمان مناسب اعلام خواهد شد.»

رویترز نوشت که سفارت چین در واشینگتن از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد.

ایران، تایوان و تسلیحات هسته‌ای؛ محورهای اختلاف

انتظار می‌رود گفت‌وگوهای ترامپ و شی به موضوعاتی مربوط شود که سال‌ها از محورهای تنش میان واشینگتن و پکن بوده‌اند؛ از جمله ایران، تایوان و تسلیحات هسته‌ای.

پکن روابط خود را با تهران حفظ کرده و همچنان یکی از خریداران اصلی نفت ایران است.

ترامپ تلاش کرده از نفوذ چین برای اعمال فشار بر تهران به‌منظور توافق با واشینگتن و پایان دادن به جنگی استفاده کند که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد.

دولت ترامپ همچنین درباره روابط چین و روسیه به پکن فشار آورده است.

یکی از مقام‌های آمریکایی گفت: «رییس‌جمهوری چندین بار با شی جین‌پینگ درباره ایران و روسیه گفت‌وگو کرده، از جمله درباره درآمدی که چین در اختیار این دو حکومت قرار می‌دهد، و نیز کالاها و قطعات دو منظوره و حتی احتمال صادرات تسلیحات.»

او افزود: «انتظار دارم این گفت‌وگوها ادامه پیدا کند.»

در مقابل، شی از سیاست واشینگتن درباره تایوان ناراضی است.

آمریکا همچنان مهم‌ترین حامی بین‌المللی و تامین‌کننده تسلیحات برای تایوان به شمار می‌رود. جزیره‌ای که چین آن را بخشی از خاک خود می‌داند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، چین در سال‌های اخیر حضور نظامی خود را در اطراف تایوان افزایش داده، اما سیاست آمریکا در این زمینه تغییر نخواهد کرد.

نگرانی آمریکا از پیشرفت هوش مصنوعی در چین

مشاوران ترامپ نگرانی فزاینده‌ای نسبت به مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حال توسعه در چین ابراز کرده‌اند.

آنان معتقدند دو کشور باید برای جلوگیری از بروز تنش ناشی از استفاده از این فناوری، «کانال ارتباطی» میان خود ایجاد کنند.

یکی از مقام‌ها گفت: «هنوز مشخص نیست این سازوکار چه شکلی خواهد داشت، اما می‌خواهیم از فرصت دیدار رهبران برای آغاز گفت‌وگو و بررسی امکان ایجاد کانال ارتباطی درباره مسائل مرتبط با هوش مصنوعی استفاده کنیم.»

اختلاف بر سر تسلیحات هسته‌ای

واشینگتن سال‌هاست امیدوار است گفت‌وگوهایی را درباره تسلیحات هسته‌ای با پکن آغاز کند، اما چین همچنان تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، دولت چین به‌صورت خصوصی به واشینگتن اعلام کرده که در مقطع کنونی، «هیچ علاقه‌ای به گفت‌وگو درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای یا موضوعات مشابه ندارد».

آخرین دیدار ترامپ و شی، آبان ۱۴۰۴ در کره جنوبی انجام شد . جایی که دو طرف توافق کردند جنگ تجاری شدید میان خود را متوقف کنند. جنگی که طی آن آمریکا تعرفه‌های سه رقمی بر کالاهای چینی وضع کرده بود و پکن نیز تهدید کرده بود صادرات مواد معدنی کمیاب را محدود خواهد کرد.