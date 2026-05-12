بر اساس گزارش بلومبرگ، امارات متحده عربی از زمان آغاز کارزار آمریکا-اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفندماه، بیش از یک بار به ایران حمله کرد.

این رسانه آمریکایی با استناد به اظهارات «افراد آگاه از موضوع» گزارش می‌دهد که امارات پیش از آتش‌بس و پس از آن، حملاتی انجام داده است.

طبق گزارش بلومبرگ، یکی از این حملات در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات پتروشیمی بوروج در امارات و در «هماهنگی» با اسرائیل بوده است.

به گفته یکی از منابع، دو طرف در حمله اسرائیل به مجتمع پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه در ۱۶ اردیبهشت همکاری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، حملات تلافی‌جویانه امارات همچنین شامل حمله‌ای به یک پالایشگاه ایران در جزیره لاوان در خلیج فارس بود.

به گفته منابع، در طول جنگ، همکاری میان دو کشور شامل تبادل اطلاعات، شناسایی و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، و انتخاب اهداف در ایران بوده است.

جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داد و این کشور هیچ‌گونه حمله خود علیه جمهوری اسلامی را تایید نکرد، اما بارها بر حق خود برای دفاع تاکید کرد.