وزارت خارجه آمریکا: با چین بر سر مخالفت با «عوارض تنگه هرمز» به توافق رسیدیم
وزارت خارجه آمریکا سهشنبه به رویترز گفت که مقامهای ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشوری اجازه داده شود برای عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
رویترز نوشت که این موضع، نشانهای از این است که دو کشور در تلاشاند زمینهای مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرفنظر کردن از کنترل این آبراه حیاتی پیدا کنند.
وزارت خارجه آمریکا به این خبرگزاری گفت که وانگ یی، وزیر خارجه چین، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این موضوع را در تماس تلفنی ماه آوریل مورد بحث قرار دادند.