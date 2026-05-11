اسلاویا در این دیدار حساس صدر جدول با نتیجه ۳ بر ۲ از رقیب سنتی خود پیش بود و پیروزی می‌توانست قهرمانی را برای میزبان قطعی کند. اما در دقیقه هفتم از ۱۰ دقیقه وقت‌های تلف‌شده پایان مسابقه، بازی به هرج و مرج و اتفاقات غیرقابل‌کنترل کشیده شد.

صدها نفر از هواداران اسلاویا ناگهان وارد زمین شدند. بسیاری از آنها مشعل‌های روشن در دست داشتند و آنها را به داخل زمین پرتاب کردند. برخی نیز به سمت جایگاه هواداران تیم میهمان رفتند و مواد آتش‌بازی را به سوی آنها پرتاب کردند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد بازیکنان دو تیم با عجله به سمت تونل ورزشگاه دویدند تا به محل امن برسند.

یاکوب سوروچیک، دروازه‌بان اسپارتا پراگ، پس از آنچه گفته می‌شود برخورد با یکی از مهاجمان بود، روی زمین افتاد و بعدا هواداران میزبان را به حمله متهم کرد. او در اینستاگرام نوشت: «اینکه کسی هنگام مسابقه به سمت من بدود، روبه‌رویم تهدیدم کند و به من حمله کند، کاملا غیرقابل قبول است. این موضوع را از نظر حقوقی پیگیری خواهم کرد.»

بر اساس گزارش‌ها، ماتیاس وویتا، هم‌تیمی او، و یکی از اعضای کادر پزشکی اسپارتا نیز مورد حمله قرار گرفتند.

داور ابتدا مسابقه را متوقف کرد و سپس بازی به طور کامل لغو شد. بازیکنان اسپارتا به سرعت ورزشگاه ادن آرنا را ترک کردند.

یاروسلاو توردیک، رییس باشگاه اسلاویا پراگ، اعلام کرد هوادارانی که در دقایق پایانی دیدار برابر اسپارتا پراگ به زمین مسابقه یورش بردند، با محرومیت مادام‌العمر مواجه خواهند شد.

توردیک صبح یکشنبه در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از «اسپارتا پراگ، هواداران میهمان، داوران، جامعه فوتبال و همه هواداران شرافتمند اسلاویا که دیروز با قلبی شکسته ورزشگاه را ترک کردند» عذرخواهی کرد.

او گفت: «ارزش‌های اسلاویا نفرت و خشونت نیست. ما مسئولیت را می‌پذیریم و پیامدها را اجرا می‌کنیم. آنچه در پایان دربی دیروز در فورتونا آرنا رخ داد، دشوارترین لحظه در تاریخ معاصر باشگاه است. این فوتبال نیست. این اسلاویا نیست. این ننگی است که همه ما در آن سهیم هستیم.»

رییس اسلاویا اعلام کرد جایگاه شمالی ورزشگاه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد و تا زمانی که عاملان شناسایی و پاسخگو نشوند، بازگشایی نخواهد شد. او افزود باشگاه با پلیس و سایر نهادهای مربوطه «حداکثر همکاری» را خواهد داشت.

به گفته او، تمامی تصاویر دوربین‌های مداربسته، نتایج ارزیابی نیروهای اجرایی و اطلاعات هویتی دارندگان بلیت و کارت فصلی جایگاه شمالی در اختیار مقامات قرار خواهد گرفت: «عاملان شناسایی‌شده طبق مقررات ورود تماشاگران، با محرومیت مادام‌العمر از ورود به فورتونا آرنا مواجه خواهند شد. اسلاویا همچنین جبران کامل خسارات، از جمله هرگونه مجازات اعمال‌شده از سوی نهادهای فوتبالی، را مطالبه خواهد کرد.»

اتحادیه لیگ فوتبال جمهوری چک هم در این‌باره اعلام کرد: «چنین رفتاری تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست. فضای احساسی یا رقابت ورزشی هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای چنین رفتارهایی باشد. فوتبال حرفه‌ای باید محیطی امن برای همه افراد حاضر در مسابقه و تماشاگران ورزشگاه باقی بماند.»

این نهاد افزود آماده است حداکثر همکاری را با پلیس جمهوری چک برای شناسایی افراد دخیل در حمله به بازیکنان انجام دهد و از اعمال قاطع مسیولیت علیه همه عاملان حمایت می‌کند.

اسلاویا پراگ قرار است چهارشنبه آینده در خانه به مصاف اف‌کی یابلونتس برود.

اسلاویا پراگ با ۷۷ امتیاز در صدر جدول است و اسپارتا، رقیب سنتی، با ۶۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. این پیروزی، تثبیت‌کننده قهرمانی اسلاویا بود،‌ اما یورش هواداران، جشن قهرمانی را به تعویق انداخت.