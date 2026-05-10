ریاض حمله به امارات متحده عربی، قطر و کویت را محکوم کرد
خبرگزاری امارات متحده عربی گزارش داد که وزارت خارجه عربستان سعودی، «با شدیدترین لحن، هدف قرار دادن خیانتآمیز سرزمینها و آبهای سرزمینی» امارات متحده عربی، قطر و کویت را محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه عربستان بر همبستگی ریاض با «تمام اقدامات کشورهای برادر خلیج فارس برای محافظت از امنیت و ثبات خود» تأکید کرد.
عربستان سعودی همچنین خواستار «توقف فوری تجاوزات آشکار علیه سرزمینها و آبهای سرزمینی کشورهای خلیج فارس و هرگونه تلاش برای بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در آبراههای بینالمللی شد.»
این کشور در عین حال، بر اهمیت پایبندی به حفاظت از گذرگاههای دریایی بینالمللی مطابق با قوانین بینالمللی مربوطه تاکید کرد.