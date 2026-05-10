بارسلونا در حال حاضر ۱۱ امتیاز از رئال مادرید پیش است. تنها چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده و ۱۲ امتیاز ممکن برای کسب کردن وجود دارد.

آمارها نشان می‌دهند که شانس قهرمانی بارسلونا ۹۹.۸۷ درصد است. در مقابل، رئال مادرید تنها ۰.۱۳ درصد شانس برای رسیدن به جام دارد. بارسلونا حتی با یک تساوی هم قهرمانی خود را قطعی می‌کند.

هانسی فلیک تلاش می‌کند به چهارمین مربی تاریخ بارسلونا تبدیل شود که در دو فصل اول حضورش، دو بار پیاپی قهرمان لالیگا شده است.

پیشینه و دیدارهای اخیر

رئال مادرید در بازی رفت موفق شد بارسلونا را ۲ بر ۱ شکست دهد. کیلیان امباپه و جود بلینگام در آن مسابقه برای مادریدی‌ها گلزنی کردند.

با این حال، افت رئال در ادامه فصل باعث شد بارسا صدر جدول را پس بگیرد. بارسلونا در فینال سوپرجام اسپانیا نیز با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

آن شکست تلخ منجر به اخراج ژابی آلونسو و جایگزینی آلوارو آربلوا در رئال مادرید شد. بارسلونا اکنون این شانس را دارد که با پیروزی در بازی روز یکشنبه، در آمار کلی بردهای رودررو با رئال مادرید برابر شود.

بحران در رختکن مادریدی‌ها و وضعیت ستارگان

شرایط در اردوگاه رئال مادرید در آستانه این دیدار حساس بسیار متلاطم است. رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد که تنش‌ها در رختکن رئال به اوج رسیده و تمرینات این تیم شاهد درگیری فیزیکی شدیدی بوده است.

این ماجرا از برخورد والورده و شوامنی در تمرین روز سه‌شنبه آغاز شد. تنش‌ها در تمرین روز پنج‌شنبه به فاجعه ختم شد؛ جایی که شوامنی پس از مشاجره لفظی، به والورده سیلی زد و او را هل داد.

والورده در اثر برخورد با یک میز برای لحظاتی بیهوش شد و به همین دلیل در بازی روز یکشنبه غایب خواهد بود.

وضعیت کیلیان امباپه نیز به شکلی بی‌سابقه بحرانی است. ابهام در حضور او به دلیل مصدومیت از یک سو و انتشار تصاویر سفر تفریحی او به ایتالیا از سوی دیگر، خشم هواداران را برانگیخته است.

بیش از ۴۰ میلیون نفر با امضای یک کارزار آنلاین خواستار فروش این ستاره فرانسوی شده‌اند. بارسلونا نیز لامین یامال را به دلیل مصدومیت همسترینگ تا پایان فصل در اختیار ندارد و حضور رافینیا هم در ترکیب اصلی قطعی نیست.

بازگشت تیبو کورتوا به تمرینات رئال، تنها خبر امیدوارکننده برای مادریدی‌ها در این روزهای سیاه است.

نبردهای سرنوشت‌ساز در زمین

تقابل وینیسیوس جونیور و ژول کونده یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این مسابقه است. وینیسیوس در بازی‌های اخیر فرم خوبی داشته و چهار گل به ثمر رسانده است.

نبرد جود بلینگام و پدری نیز در میانه میدان تعیین‌کننده خواهد بود. بلینگام پس از گذراندن دوران مصدومیت، دوباره به روزهای اوج خود نزدیک شده است و موتور محرک رئال محسوب می‌شود.